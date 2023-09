Ma biust o rozmiarze 32T. Pasażerowie samolotu złożyli na nią skargę. "Pożaliła się, że wciąż dotykam jej chłopaka"

Krzyżujesz nogi podczas rozmowy? Psychiatra tłumaczy, co to oznacza. Sprawdź, jak rozszyfrować mowę ciała

Ma piersi w rozmiarze 32T. Pasażerowie samolotu złożyli na nią skargę

Leia Parker, znana również jako "Jodie Juggs" to influnencerka, modelka i tancerka erotyczna, która zasłynęła głównie jako posiadaczka gigantycznego biustu. Kobieta chętnie opowiada o historiach ze swojego życia w mediach społecznościowych. Ostatnio pożaliła się obserwatorom na sytuację, jaka spotkała ją w samolocie podczas podróży z Las Vegas do Londynu. Standardowo wykupiła miejsce w klasie ekonomicznej, jednak pierwszy raz spotkała się z takim problemem. Otóż jej piersi nie mieściły się między siedzeniami. - Tak małe siedzenia nie są dobre dla moich piersi. Walczę przez to, by nie przeszkadzać innym pasażerom - wyznała Leia Parker w wywiadzie dla needtoknow.online. Pasażerowie złożyli nawet na nią skargę do personelu.

Kobieta miała pretensje, że Leia piersiami dotyka jej chłopaka

Jedna z pasażerek wręcz zarzuciła Lei Parker, że ta podczas lotu piersiami nieustannie dotyka jej chłopaka. - Jedna z pasażerek powiedziała do stewardesy, że chce, aby "ta dziewczyna i jej głupie piersi się w końcu ruszyły". Twierdziła, że ciągle napieram na jej chłopaka, a dla mnie po prostu nie było tam wystarczająco dużo miejsca - wyznała modelka. Ostatecznie Leia musiała zmienić miejsce. Jedyne, jakie znalazła było pomieszczenie w pokładowej kuchni. Po dotarciu na miejsce złożyła skargę do linii lotniczych.

