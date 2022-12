Maczfit wspiera akcję „Podaruj Wigilię”

Ideą znanej inicjatywy „Podaruj Wigilię” jest przygotowanie spotkania wigilijnego dla samotnych seniorów, będących pod opieką Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Dzięki zaangażowaniu firm i prywatnych darczyńców, podczas kolacji wigilijnych odbywających się w 10 miastach w Polsce, podopieczni Stowarzyszenia mbU mają możliwość kolędowania, zjedzenia świątecznych potraw, a przede wszystkim wspólnego spędzenia czasu. Dlaczego catering dietetyczny Maczfit zaangażował się we wsparcie tej inicjatywy?

Wielokrotnie podkreślamy, że jedzenie jest dla nas czymś wyjątkowym. I nie mówię tu jedynie o jakości czy smaku, o które na co dzień dbamy, ale też o emocjach i radości wynikających ze wspólnych spotkań przy smacznym posiłku. W tym roku chcieliśmy podarować takie chwile osobom, które na co dzień nie zawsze otrzymują tyle ciepła, ile powinny. Mamy nadzieję, że zorganizowana przez Stowarzyszenie kolacja sprawi, że poczują się naprawdę szczęśliwi – wyjaśnia Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor marketingu i PR marki Maczfit.

Zobacz także: Czerwona sukienka na Wigilię firmową i w rodzinnym gronie. Fasony, które pasują kobietom w każdym wieku. Modne i tanie sukienki na święta

Święta to czas, w którym samotność boli najbardziej, dlatego co roku w tym czasie organizujemy uroczyste spotkania dla osamotnionych osób starszych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie hojność darczyńców, w tym partnerskich firm. Bardzo cieszymy się, że w tym roku do tego grona dołączył Maczfit. Wspólny posiłek, zwłaszcza świąteczny, jest idealną okazją do tego, żeby budować międzyludzkie więzi – a właśnie tworzenie relacji jest podstawą naszej działalności. Dziękujemy, że Maczfit działa z nami ramie w ramię w imię tej idei – mówi Marta Marchlewska-Ziomek, Business Fundraising Manager w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich.

Maczfit to firma, która nie tylko troszczy się o jakość i restauracyjny smak posiłków, ale także chętnie angażuje się w inicjatywy społeczne. W tym roku wsparła także podopieczne z domu samotnej matki z Warszawy i okolic oraz wspólnie z finalistkami MasterChef Junior przygotowała niespodziankę dla chorych dzieci, będących podopiecznymi Fundacji Herosi.

i Autor: Materiały prasowe Maczfit