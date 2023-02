Magiczne słowa dla znaków zodiaku. Sprawdź swoją mantrę, która zapewni Ci szczęście i dostatek

Szczęśliwa mantra dla znaków zodiaku. Te słowa zapamiętaj i powtarzaj za każdym razem, gdy jest Ci źle

Zgodnie z astrologią każdy z dwunastu znaków zodiaku posiada przypisane do siebie szczęśliwe słowa i wyrażenie. To proste afirmacje, które mają wielką moc. Horoskop wskazuje, że to magiczne zaklęcia, w których każdy znak zodiaku może szukać pocieszenia i wsparcia. Jeżeli czujesz, że Twoja wewnętrza siła słabnie i jest Ci źle powtarzaj je codziennie, a przyciągniesz do siebie szczęśliwą moc gwiazd. Zobacz, jakie magiczna mantra przypisana jest do Twojego znaku zodiaku.

Magiczne słowa znaków zodiaku! Jakie najlepiej pasuje do Ciebie?

Baran (21.03–19.04)

"Wypełniają mnie zdrowie, radość i pełnia życia"

Byk (20.04–20.05)

"Wdycham pozytywną energię i wydycham lęk"

Bliźnięta (21.05–20.06)

"Jestem promienna i piękna. Rozkwitam z każdym dniem"

Rak (21.06–22.07)

Człowiek szczęśliwy jest zbyt zadowolony z teraźniejszości, by oddawać się zanadto rozmyślaniem o przyszłości”

Lew (23.07–22.08)

"Jestem pogodzona z moją przeszłością i zakochana w mojej teraźniejszości"

Panna (23.08–22.09)

"Żyję dla siebie, nie dla innych"

Waga (23.09–22.10)

"Najważniejsze są pragnienia, o których pamiętam każdego dnia"

Skorpion (23.10–21.11)

"Moja siła to mój skarb. Nikt mi nigdy go nie odbierze"

Strzelec (22.11–21.12)

"Nie boję się jutra. Każdy kolejny dzień będzie nową przygodą"

Koziorożec (22.12–19.01)

"Przestaną analizować wszystko. Zacznę żyć pełnia życia i nie bać się tajemnic"

Wodnik (20.01–18.02)

"To będzie mój najlepszy czas. Nie poddam się złym myślę i zwyciężę"

Ryby (19.02–20.03)

"Jestem oazą spokoju i nie pozwolę, by ktoś zakłócił moje szczęście"

