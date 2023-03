Magiczny rytuał na szczęście. Działa tylko w Wielką Niedzielę. To oryginalne zaklęcie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Potrzebujesz tylko jajka i wodę

Wielkanocy rytuał na szczęście. Możesz przeprowadzić go tylko w Wielką Niedzielę

W dawnych czasach ludzie wierzyli we wszelkiego rodzaju przesądy, a rytuały i zaklęcia były na porządku dziennym. Dzisiaj te "prawdy" są już zapominane, nadal jednak zachowały się we wspomnieniach naszych babć, a czasem w lokalnych tradycjach. Portal kobieta.pl przytoczył jeden z magicznych rytuałów na szczęście i urodę. To wielkanocne zaklęcie, które pomoże Ci zapewnić sobie przychylność duchów i odpędzi złe moce. Uwaga: ten rytuał możesz przeprowadzić jedynie w Wielką Niedzielę.

Rytuał na szczęście. Czego potrzebujesz?

wody, która znana jest ze swoich oczyszczających właściwości

jajek

cebuli, która według dawnych wierzeń blokuje złe duchy

Wielkanocny rytuał na szczęście. Jak go wykonać krok po kroku?

To bardzo prosty rytuał. Pamiętaj, że zasiadając do jego wykonania nie możesz nikomu źle życzyć oraz musisz skupić swoją energię na rzeczach pozytywnych. Pomyśl swoją intencję, o jaką chcesz prosić duchy. Na dno garna włóż grubą warstwę łupin z cebuli oraz 7 jajek. Wszystko zalej wodą i gotuj prze4z 30 minut. Wodę przelej przez sito do innego naczynia i szeptem wypowiedz swoje życzenie. Gdy woda zrobi się zimna umyj nią włosy. Ten rytuał to tak naprawdę zabieg dwa w jednym. Przyciągniesz do siebie szczęście oraz zapewnisz sobie przychylność duchów, a także wypielęgnujesz włosy. Jak przypomina kobieta.pl ten rytuał możesz przeprowadzić tylko w Wielką Niedzielę, w inne dni będzie nieskuteczny.

