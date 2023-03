Która z tych osób najbardziej Cię przeraża? Test psychologiczny pokaże twoje mroczne strony. Odważysz się go zrobić?

Tylko wyjątkowe osoby dostrzegają to na obrazku. Posiadają rzadką cechę osobowości. A Ty co widzisz na obrazku?

Prosty test Szondiego pokaże mroczne strony Twojej osobowości

Ten test został stworzony przez węgierskiego psychiatrę Leopolda Szondiego w latach 60. XX wieku. Choć obecnie jest raczej rzadko stosowany, to jego zwolennicy przekonują, że w dosłownie kilka sekund pozwala rozszyfrować człowieka i zdemaskować mroczne strony jego osobowości. Wystarczy bowiem spojrzeć na ilustrację, na której widać osiem ludzkich twarzy i odpowiedzieć na pytanie, której z tych osób nie chciałbyś spotkać w ciemnym zaułku. Oczywiście kluczowe jest tu podanie tej odpowiedzi, która była pierwszym impulsem. To właśnie ona stanowi rozwiązanie testu Szondiego i pozwoli poznać nam nasze mroczne oblicze i stłumione traumy, które w Tobie drzemią. Ten szybki test osobowościowy to psychoanalityczna koncepcja, która czerpie wprost z Juga i Freuda. A Ty masz odwagę go wykonać? Która twarz jest dla Ciebie najbardziej przerażająca?

Która z tych osób najbardziej Cię przeraża?

Na ilustracji widać osiem różnych twarzy. Każda z nich ma swój charakterystyczny wyraz. Szybki test psychologiczny polega na tym, aby patrząc na ten obrazek wybrać postać, która nas najbardziej przeraża i nie chcielibyśmy spotkać jej w ciemnym zaułku. Oczywiście liczy się pierwszy impuls.

Osobowość sadystyczna - Twoje dzieciństwo było zdominowane przez autorytatywne zachowania rodziców. Tłumisz w sobie te wspomnienia, przez co możesz w głębi odczuwać chęć zachowywania się w sposób obraźliwy lub poniżający w stosunku do innych. Mimo to w rzeczywistości jesteś nieszkodliwy i chętnie pomagasz innym w kłopotach. Tworzysz barierę, jeśli nie chcesz czegoś zrobić i w ten sposób zniechęcasz swoich oponentów. Osobowość epileptyczna - Od dzieciństwa tłumisz w sobie uczucia i zachowania takie jak: impulsywność, skłonność do rozdrażnienia, wybuchy gniewu i agresji. Na co dzień jesteś spokojną osobą o życzliwym usposobieniu. Osobowość katatoniczna - Masz tendencję do stereotypowych zachowań i nie lubisz innowacji ani zmian. Wolisz stabilizację i boisz się ryzyka. Schizofrenik - tłumisz w sobie poczucie obojętności wobec innych i potrzebę odizolowania się. Nie chcesz rozmawiać o swoich emocjach i uczuciach. W rzeczywistości jesteś osobą niezwykle towarzyską, która wręcz zabiega o kontakt z innymi. Osobowość histeryczna - sprawiasz wrażenie osoby, która z pokorą podchodzi do swoich sukcesów i jest spokojna. Jednak w głębi duszy pragniesz być w centrum uwagi za wszelką cenę. Zawsze dbasz o swój wygląd zewnętrzny, aby przyciągać uwagę innych. Osobowość depresyjna - w głębi jesteś głęboko przygnębiony, brakuje Ci poczucia własnej wartości, ale potrafisz kontrolować te objawy. Na zewnątrz jesteś osobą beztroską, pełną pozytywnej energii. Zdarza Ci się nawet grac psychologa swoich bliskich w potrzebie. Typ maniakalny - masz skłonności do ekstrawersji, jednak na zewnątrz sprawiasz wrażenie osoby, która nie znosi dramatów i unika konfliktów. Typ z zaburzeniami dysocjacyjnymi tożsamości - być może już we wczesnym dzieciństwie miałeś problem z twoją tożsamością płciową. W związku z tym obecnie na każdym kroku starasz się podkreślać, że jesteś „prawdziwym” mężczyzną lub „prawdziwą” kobietą.

