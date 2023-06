Najbardziej przypałowe imię dla dziewczynki. Są ludzie, którzy naprawdę je wybrali. Oryginalny pomysł czy głupia moda?

Najbardziej przypałowe imię dla dziewczynki. Tak lepiej nie nazywać dziecka

Wybór imienia to decyzja na całe życie. Przyszli rodzice powinny wziąć pod uwagę wiele aspektów i nie kierować się jedynie modą lub własnymi upodobaniami. W Polsce dzieci często otrzymują imię po starszych członkach rodziny lub po ulubionych artystach lub bohaterach książek ich rodziców. W ostatnich latach pojawiła się moda na coraz bardziej nietypowe imiona dla dzieci. Na początku decydowały się na nie gwiazdy, na przykład Katarzyna Figura nazwała swoją córkę Koko. Teraz coraz częściej na oryginalne imiona decydują się także zwykli zjadacze chleba. Po modzie na Jessiki i Brajanków przyszła pora na coraz to dziwniejsze propozycje. Zanim przyszli rodzice zdecydują się na dosyć osobliwe imię to warto zastanowić się, czy w ten sposób nie skrzywdzi się dziecka. Czy za kilkanaście lat nie będzie ono miało pretensji do rodziców.

Obciachowe imię dla dziewczynki. Niektórzy tak chcieli nazwać dziecko

Na liście najbardziej przypałowych imion dla dziewczynki od lat pojawia się wspomniana już Jessica. W ostatnim czasie pojawiły się także inne, również dziwne, propozycje. To między innymi Europa oraz Pandemia. Nie wiemy, czym kierowali się rodzice przy wyborze tego ostatniego imienia, ale pokazuje to, że ludzka wyobraźnia nie zna granic. Wśród innych obciachowych imiona dla dziewczynki można znaleźć Milagros, Freja czy Dąbrówka.

