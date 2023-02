Najbardziej tajemnicza linia na dłoni. Chiromancja wskazuje, że to ona odpowiada za nasze życie. Sprawdź, jakie będzie Twoje życie i kiedy się zakończy

Chiromancja prawdę Ci powie. Tak kiedyś przyszłość przepowiadały wróżki

Chiromancja to nic innego jak wróżenie z dłoni. To chyba najpopularniejszy sposób przepowiadania przyszłości. Uważa się, że zainteresowanie tematem zaczęło się już ponad 5 tys. lat temu, a za kolebkę chiromancji uchodzą kraje wschodu, takie jak Indie, Chiny, Syria i Egipt. Dzisiaj zapewne wiele osób nie bierze chiromancji zbyt serio, jednak jesteśmy pewni, że każdy z Was przynajmniej raz w życiu sprawdzał linie na swojej dłoni. Najpopularniejsza w chiromancji jest linia życia, która rzekomo na określać długość życia i czas naszej śmierci. Biegnie ona od nasady kciuka ku górze. Przyjęło się, że chiromancji wróży się jedynie z lewej dłoni. Nie jest to do końca prawda. Lewa dłoń ma związek z tym co ukryte i nadnaturalne. Z tej dłoni przepowiada się przyszłość i osobowość człowieka. Z kolei prawa dłoń służy do ustalenia prawdy i podstawy działania.

Czym są linie bransoletki i co oznacza?

Okazuje się, że bardziej niż linia życia znaczące mogą być linie bransoletki. Znajduje się one na nagarsku. W zależności ile linii bransoletki posiadamy, takie będzie nasze życie. Sprawdź, co na ten temat mówi chiromancja i co jest zapisane dla Ciebie>

Chiromancja: pierwsza linia bransoletki

Pierwsza linia bransoletki znajduje się najbliżej dłoni. Jeżeli jest czysta i mocna zarysowana to oznacza, że będziemy się cieszyć zdrowiem. W kleci wygięcie linia w kierunki dłoni może oznaczać problemy z układem rozrodczym. Tylko jedna linia bransoletki przepowiada krótkie życie.

Chiromancja: druga linia bransoletki

Druga linia bransoletki przepowiada nam długie życie. Jest ona również symbolem dobrobytu. Im bardziej jest ona wyrazista, tym nasza sytuacja finansowa oraz zawodowa będzie lepsza.

Chiromancja: trzecia linia bransoletki

Jeżeli masz trzecią linię bransoletki to możesz spodziewać się, że dożyjesz wieku ponad 80 lat. Chiromancja wskazuje, że mocno zarysowana trzecia bransoletki życia oznacza sławę oraz sukces.

Chiromancja: czwarta linia bransoletki

Jak już się można domyślić czwarta linia bransoletki oznacza bardzo długie życie. Jeżeli jest ona wyraźna przeżyjesz je w szczęściu i radości.