Najpiękniejsze wiersze miłosne dla niego na walentynki 2023. Wyrażają to, co czujesz, gdy jesteś zakochana

Kwiaty dla znaków zodiaku na walentynki 2023. Podaruj ukochanej kwiaty, które będą zgodne z jej horoskopową wibracją. To zapewni szczęście, a ona oszaleje z miłości do Ciebie

Walentynki. Miłosny wiersz to najlepszy prezent dla niego

Walentynki to święto zakochanych. Wypadają co roku 14 lutego, czyli w 2023 roku będziemy je obchodzić we wtorek. Tego dnia chcemy wyznać miłość ukochanej osobie w najróżniejszy sposób. Na walentynki wręczmy prezenty, przygotowujemy romantyczną kolację, czy zabieramy partnera na wyjazd we dwoje. Bo tak naprawdę nie trzeba używać słów, aby powiedzieć drugiemu człowiekowi, że darzy się go uczuciem. Jednym z najpiękniejszych sposobów na wyznanie miłości mężczyźnie jest wysłanie mu wiersza miłosnego. Kilka romantycznych słów, które doskonale opisują uczucia i emocje, które Ci towarzyszą, gdy ukochany jest obok, z pewnością uradują go bardziej niż niejeden prezent na walentynki.

Wiersz miłosny dla niego na walentynki 2023

"Nie obiecuję ci wiele… Bo tyle prawie co nic… Najwyżej wiosenną zieleń… I pogodne dni… Najwyżej uśmiech na twarzy… I dłoń w potrzebie… Nie obiecuję ci wiele.. Bo tylko po prostu siebie" [Bolesław Leśmian]

"Jakież to wspaniałe, czuć się bezpiecznie z osobą, przy której ani nie ważysz myśli, ani nie mierzysz słów, ale wylewasz je dokładnie takie, jakimi są, nie oddzielając ziarna od chwastów, wiedząc, że przyjazna ręka przesortuje je, zatrzyma to, co wartościowe, a resztę rozwieje podmuchem miłego wiatru" [George Eliot]

"Co to jest miłość? Doprawdy nie wiem. Chcę być kochana. Chcę kochać Ciebie. Kiedy jestem z Tobą. Wiatr użycza mi swych westchnień. Gdy jestem przy Tobie to czuję, że Jestem" [Kora Jackowska]

"Zanurzcie mnie w Niego, jakby różę w dzbanek, po oczy, po czoło, po snop włosa jasnego – niech mnie opłynie wkoło, niech się przeze mnie to, czy jak woda całująca Oceanu Wielkiego. Niech zginie noc, poranek, blask księżyca czy słońca, lecz niech on we mnie wnika jak skrzypcowa muzyka – gdy mi do serca dotrze, będę tym, co najsłodsze, Nim" [Maria Pawlikowska-Jasnorzewska]

Sonda Obchodzisz walentynki? Tak Nie