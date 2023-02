Piękna biżuteria na walentynki 2023. Teraz w promocji minus 70 proc.!

Ten boski puder z Rossmanna zakryje cienie i worki pod oczami! Skóra dojrzała go pokocha

- W roku 1920, kiedy rozpoczęła się nasza historia, założyciel marki - Jan Piotrowski - choć wizjoner i awangardzista, z pewnością nigdy nie wyobraziłby sobie czegoś tak rewolucyjnego dla biżuterii jak druk 3D, czy Wirtualna Przymierzalnia. Tymczasem dla nas to już codzienność. Tradycyjna technika i czysty kunszt mistrzów złotnictwa, którą jego czterej wnukowie kontynuują i nieustannie doskonalą, wzbogacona jest nutką innowacyjności, co dziś zdecydowanie wyróżnia naszą rodzinną markę. Tworzone przez nas kolekcje nigdy nie przestają przekazywać niezwykłej historii jaka rozpoczęła się w 1920 roku i przez minione stulecie rozszerzyła swoją sieć do ponad 70 punktów sprzedaży - pisze marka w swoim komunikacie.

W ofercie Briju znajdziesz teraz wielkie promocje - idealne na walentynki. Klasą samą w sobie mogą okazać się klasyczne kolczyki - złote z perłami kolekcja Pearls 333 bigiel zamknięty w cenie 461 zł oraz łańcuszek damski żółte srebro serce brylant czarny w cenie 199 zł.

i Autor: Materiały prasowe Briju

