Niewiarygodne, jak ten pies zareagował na widok niemowlaka. Niesamowita reakcja, która sprawi, że łzy same napłyną Ci do oczu

Wzruszające wideo. Reakcja psa na niemowlę zaskakuje

Ja zareaguje pies lub kot na nowego członka rodziny? To pytanie często towarzyszy przyszłym rodzicom. Czasami zdarza, że nasz czworonożny przyjaciel może poczuć się zazdrosny o dziecko, które przyciąga sporą część uwagi rodziców, jednak najczęściej od razu wyczuwa maleństwa o obdarza go wyjątkowy uczuciem. Tak było również w przypadku tej rodziny. Portal Wirtualna Polska dotarł do nagrania na Instagramie, gdzie pewien mężczyzna pokazał, jaka była reakcja jego psa na noworodka. Na profilu hdbrosriley mężczyzna regularnie publikuje zdjęcia i nagrania swojego psa. Riley, pies rasy golden retriever stake się powoli gwiazdą mediów społecznościowych. Szczególnie wzruszające było nagranie przedstawiające pierwsze spotkanie Riley'a oraz niemowlak. Kiedy mężczyzna wszedł z dzieckiem do domu pies oszalała z radości, energiczne witał nowego członka rodziny i wyznawał mu pieską miłość. Internauci oszaleli. - To sprawia, że moje serce topnieje - czytamy w komentarzach.

Pojawiły się także głosy krytyki. Cześć osób zwróciła uwagę, że tak małe dzieci nie powinny mieć styczności ze zwierzętami ponieważ ich układ odpornościowy nie jest jeszcze odpowiednie silny. "(…) Narażanie życia noworodków dla uroczego filmu nie jest tego warte. Ich układ odpornościowy nie jest jeszcze stabilny, aby poradzić sobie z tymi wszystkimi zarazkami i infekcjami pochodzącymi z pyszczka psa".

