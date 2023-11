Oczekiwanie do świąt nigdy nie było przyjemniejsze. Erotyczny kalendarz rozkoszy dla niej i dla niego. Oferta Super-Pharm rozpali Wasze zmysły

Erotyczny kalendarz adwentowy dla dorosłych z Super-Pharm

Oczekiwanie do świąt może stać się jeszcze przyjemniejsze. Zamiast biegać, sprzątać i gorączkowo przygotowywać wszystkie potrawy świąteczne, postaw na erotyczne umilanie sobie każdego dnia. Co powiesz na erotyczny kalendarz adwentowy? Odliczanie dni do świąt otwierając codziennie okienka prezentami staje się coraz popularniejsze. Kalendarze adwentowe to już nie tylko upominki dla najmłodszych. Dzisiaj na rynku znajdziesz kalendarze adwentowe z kosmetykami, świeczkami, skarpetkami, a nawet w biżuterią. Nie dziwi zatem, że pojawiły się również kalendarze adwentowe z gadżetami erotycznymi. To może być dobry pomysł, by rozgrzać temperaturę w Waszym związku i przetrwać zimowe wieczory. Satisfyer Kalendarz Adwentowy Deluxe kupisz w Super-Pharm w cenie 299,99 zł. Zapewni Ci on 24 dni rozkoszy i zabaw we dwoje. W kalendarzu znajdziesz zabawki erotycznie zarówno dla niej, jak i dla niego. Nikt nie będzie poszkodowany. Satisfyer Kalendarz Adwentowy Deluxe to genialna propozycja dla dorosłych, którzy chcą zbliżyć się do siebie i oczekiwać na święta w pełni zrelaksowani.

"Niezwykłych wrażeń dostarczą: bestsellerowy masażer intymny Satisfyer Cutie Heart, bielizna niemieckiej marki Penthouse idealna na uwodzicielskie spotkanie pod jemiołą, świeczka do masażu, która rozpala zmysły, gadżety elektroniczne i nieelektroniczne do wszechstronnej symulacji, a także olejek do masażu, który zapewnia skuteczne odprężenie. Kalendarz został stworzony, by zaspokoić oczekiwania zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz pozwolić Wam odkryć nowe oblicze przyjemności razem lub w pojedynkę".

i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm

