Oto 20 znaków, że mężczyzna zdradza. Prywatny detektyw wytypował, jak do swoich partnerek odzywają się mężczyźni, którzy je zdradzają. Test na wierność

Jak sprawdzić, czy partner zdradza? Oto najczęstsze znaki zdrady według prywatnego detektywa

Zdradza to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać nas w związku. Niewierność partnera lub partnerki to cios prosto w serce dla drugiej strony. Wybaczenie zdrady jest bardzo trudne. Niszczy ona zarówno bliskość, zaufanie, a także często odbija się na poczuciu własnej wartości osoby zdradzanej. Prywatni detektywi często tropią zdradzających partnerów i dokumentują dowody na zdradę. Posiadają oni spore doświadczenie i potrafią wytypować niecodziennie zachowania, które mogą świadczyć o niewierności jednego z partnerów. Tom Martin to prywatny detektyw z Kalifornii, który od 40 lat zajmuje się tropieniem małżeńskich zdrad. Mężczyzna w rozmowie z "The Independent" wskazał, jakie zachowania mogą świadczyć o zdradzie. Oto 20 znaków, które powinny zapalić czerwoną lampkę i stanowić sygnał, że w związku nie dzieje się najlepiej.

Oto 20 znaków, że Twój parter Cię zdradza

Twój parter zmienia swoje przyzwyczajenia,

Wcześniej wychodzi i później wraca z pracy,

Często wyjeżdża w delegacje,

Bywa nieobecny podczas rodzinnych spotkań,

Ma coraz więcej nadgodzin,

Pojawią się u niego niewyjaśnione wydatki,

Posiada sekretne konta w mediach społecznościowych,

Ukrywa swoje wydatki i wyciągi z konta,

Przesadnie zaczął dbać o wygląd,

Pachnie damskimi perfumami,

Kupuje prezenty, których ty nie dostajesz,

W jego rzeczach znajdujesz dziwne przedmioty,

Zaczął dbać o sylwetkę (jeżeli tego wcześniej nie robił),

Ma częste telefony z nieznanych numerów,

Ma zakodowane wiadomości w swoim telefonie,

Coraz rzadziej się kochacie,

Nie chce spędzać z Tobą czasu wolnego,

Często przyłapujesz go na kłamstwie,

Jest drażliwy i łatwo wpada w gniew,

Denerwują go spontaniczne spotkania.