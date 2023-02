i Autor: Materiały prasowe Dobra Dolina

Parówki jak złoto

Parówki u jubilera! Nietypowa akcja na walentynki

Walentynki to święto, które wywołuje skrajne emocje. Podczas gdy jedni spędzają ten czas na miłosnych uniesieniach, u innych dzień ten budzi dużą niechęć. Niezależnie po której stronie barykady jesteśmy, staramy się znaleźć sposób, by mile zaskoczyć drugą osobę. Niezwykłe podejście do walentynkowego szaleństwa można zaobserwować w salonach jubilerskich m.in. w Warszawie, Wołominie, Bartoszycach, Ełku czy Giżycku, gdzie w alternatywie do pierścionka można znaleźć… parówki!