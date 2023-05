Partner robi to na początku związku? Tak testuje Twoje granice. Ekspertka wymienia 5 podstępnych sztuczek mężczyzn

Najgorsze teksty ojców. To słyszą kobiety po urodzeniu dziecka. "Jesteś zmęczona? Przecież urodziłaś tydzień temu"

Listy do redakcji

Co widzisz na ilustracji?

Znany ksiądz obraża Polki i porównuje je do chwastów. "Schłopiałe baby". Jego teoria na temat damskiego ubioru wbija w fotel

Co za słowa!

Mężczyzna zachowuje się w ten sposób na początku związku?

Początki każdej relacji są dla człowieka niezwykle fascynujące. Szalejące hormony, radość i namiętność to uczucia, które towarzyszą rozkwitającemu uczuciu między dwojgiem ludzi. Jednak bywa, że jedna ze stron pragnie trzymać kontrolę już od początku związku i stosuje nawet w tym celu manipulację. Ekspertka od związków, Andrea Lane na portalu bolde.com wymieniła pięć sztuczek, które stosują mężczyźni na początku związku. Robią to, aby wybadać granice kobiety i sprawdzić na ile mogą sobie pozwolić w tej relacji. Jak reagować na te podstępne gierki panów i nie dać się w nie wkręcić? Przede wszystkim należy na nie reagować w odpowiedni sposób, gdyż najprawdopodobniej będzie to rzutować na przyszłość relacji.

5 sztuczek, którymi partner testuje Cię na początku związku

Mężczyzna nie odpisuje na wiadomości

Dzięki temu przejmuje kontrolę nad sytuacją i chce pokazać, że nie będzie na każde zawołanie. "To właśnie dlatego czasami ograniczają odpisywanie na nasze wiadomości" - tak uważa Andrea. W tej sytuacji najlepiej pozostać obojętnym i nie zalewać faceta kolejnymi wiadomościami.

Mówi o innych kobietach i byłych partnerkach

W ten sposób testuje Twoją zazdrość. Andrea Lane mówi, że to ty rozdajesz karty w tej grze i lepiej nie dawać się wkręcić. Możesz powiedzieć wprost, że nie chcesz rozmawiać na ten temat i go zakończyć z klasą.

Zaprasza cię na randki tylko w swoim domu

Ekspertka od randkowania twierdzi, że facet sprawdza, ile wysiłku musi włożyć w budowanie relacji. Nigdy nie stanie na rzęsach na samym początku. Jeśli wolisz romantyczne randki w restauracji, powiedz mu o tym wprost.

Sprawdza, czy sama zapłacisz za kolację

Chce wiedzieć, czy stawiasz na równouprawnienie finansowe i czasami Ty przejmiesz pałeczkę i zapłacisz za kino, czy kolację.

Planuje wszystko na ostatnią chwilę

To najczęściej stosowana zagrywka facetów. W ten sposób sprawdza, czy jesteś dostępna na każde jego skinienie palcem. Jeśli cię testuje, pokaż mu, że nie jest to potrzebne. Powiedz wprost, kiedy chcesz się spotkać.

Sonda Zdarzyło się, że Twój partner zachowywał się w podobny sposób? Tak Nie