Polacy wierzą w UFO. Ponad połowa z nas wierzy, że na świecie istnieją dowody na istnienie cywilizacji pozaziemskiej

Tylko osoby o wyjątkowym charakterze widzą to na obrazku. To dobre dusze. A Ty co widzisz? Psychotest ilustracyjny

Historie o kosmitach są głęboko zakorzenione tradycji współczesnego świata. Swój swoisty boom przeżywały w czasach zimnej wojny, gdy pojawiło się wiele doniesień o spotkaniach z niezidentyfikowanych obiektami latającymi. Popularna jest także teoria starożytnych kosmitów, jakoby to obcy przybysze odwiedzili nas w czasach antycznych i pomagali w tworzeniu dawnych cywilizacji. Niektórzy wierzą, że wiele osób może być nawet ich potomkami. Tak jest między innymi w przypadku osób posiadających grupę krwi RH-. U ludzi występują cztery podstawowe grupy krwi - A, B, AB, O. Klasyfikacja ta pochodzi od białek występujących na powierzchni komórek. Są one zaprojektowane do zwalczania bakterii i wirusów, osoby, z grupą krwi RH - nie posiadają owych białek. Naukowcy nie są pewni dlaczego powstała taka grupy krwi i jaki był tego cel. Pewny jest natomiast fakt, że RH - występuje bardzo rzadko, szacuje się, że posiada go około 10 proc. populacji i pojawiła się stosunkowo niedawno, około 35 tys. lat temu. Co ciekawe, grupa ta "odpycha" się z grupą RH +. U kobiet w ciąży, których dziecko ma inny wskaźnik niż matka może dojść do konfliktu serologicznego. Jeżeli krew dziecka dostanie się do organizmu matki ten może zacząć traktować płód jako ciało obce. Naukowcy nie widzą skąd wzięła się grupa RH -, stąd też pojawiło się wiele teorii spiskowych. Ich zwolennicy uważają, że grupa ta pochodzi z kosmosu. W dalekiej przeszłości ziemię mieli odwiedzić kosmici i nauczyć ludzkość technologii, w ten sposób miały powstać egipskie piramidy czy Stonehenge. W wyniku zmieszanie genów ludzkich i kosmitów doszło do powstania grupy RH -. Krew ta była odkrywana między innymi w grobowcach faraonów, a zdaniem niektórych miał mieć ją także Jezus Chrystus.

National Geographic przeprowadziło badania o kosmitach wśród Polaków. Wynika z niego, że informacji o UFO na własną rękę poszukuje 37% Polaków. Najczęściej, bo 94% z nich korzysta do tego celu z Internetu – przede wszystkim z tematycznych forów, grup czy portali. 51% swoją wiedzę czerpie z popularnonaukowych programów telewizyjnych. Co ciekawe, większość Polaków – bo aż 61% uważa, że rządy powinny gromadzić i upubliczniać materiały dotyczące UFO. Z raportu wynika również, że prawidłowo definiujemy skrót UFO – 79% badanych odpowiedziało, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający (nie tylko kosmici). Co ciekawe 7% ankietowanych przyznało, że widziało UFO lub miało kontakt z istotami pozaziemskimi.

- Wyniki Kantar absolutnie mnie nie dziwią, ponieważ UFO było, jest i będzie tematem fascynacji oraz pewnych niedopowiedzeń. Oczywiście, nie mamy naukowych dowodów na istnienie życia poza Ziemią, jednak przykład naszej planety pokazuje, że wytworzenie się zaawansowanych form życia jest zgodne z prawami fizyki. Na stronie NASA możemy przeczytać, że odkryto 5000 egzoplanet, które warunkami przypominają Ziemię... Prawdopodobieństwo na istnienie życia pozaziemskiego jest zatem duże – komentuje astrobiolożka Agata Kołodziejczyk. - Przyznam, że jako biolożka nie wyobrażam sobie, byśmy we Wszechświecie byli sami. Jeśli miałabym powiedzieć, jaką formę ma życie na innych planetach, to jestem w stanie wyobrazić sobie przede wszystkim różne stadia bakterii czy glonów. Formy te są bowiem najbardziej odporne na katastrofy i nieprzyjazne warunki środowiskowe. Serial "UFO: przełomowe śledztwa" bardzo mnie zafascynował. W pierwszym odcinku widzimy intrygujący punkt poruszający się z prędkością 30 tys. mil na godzinę. Co to jest? Fizyczny obiekt latający, a może obserwujemy niepoznane przez naukę prawo fizyki rozgrywające się w stratosferze? W tej części atmosfery ziemskiej obserwujemy przecież tajemnicze zjawiska jak niebieskie jety czy czerwone sprite'y. – dodaje.

i Autor: Materiały prasowe National Geographic

O materiałach dotyczących UFO upublicznionych przez amerykański Pentagon opowiada serial „UFO: przełomowe śledztwa”, którego pierwszy odcinek będzie można obejrzeć na antenie National Geographic już 21 kwietnia o godzinie 21:00. Widzowie dowiedzą się jakie były kulisy odtajnienia przez Kongres Stanów Zjednoczonych wyjątkowych nagrań z UFO oraz obejrzą niesamowite relacje pilotów marynarki wojennej, którzy widzieli niezidentyfikowane obiekty latające.

i Autor: Materiały prasowe National Geographic