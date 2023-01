Postaw na dobry dzień!

Horoskop chiński na 2023 dla każdego znaku. Sprawdź, co czeka cię w roku Królika

Robili to przed każdym seksem. Teraz mają worki pełne gotówki. Przechytrzyli inflację i zachwycili miliony osób

Chcesz być bogaty? Włóż do portfela jedną rzecz z kuchennej szafki. Pełen magicznych mocy talizman zapewni przypływ gotówki

Co zrobić, aby zmienić swój los?

Problemy z koncentracją

Kłopoty z pamięcią, rozkojarzenie oraz problemy z utrzymaniem uwagi na jednej czynności to trudności dotyczące niejednej osoby. Ich przyczyn może być wiele, ale wśród najczęstszych wymienia się: stresujący tryb życia, przemęczenie, niewystarczającą ilość snu lub problemy z odżywianiem. Nowy produkt z linii Pharmanex idealnie sprawdzi się dla osób, które chcą postawić na zdrowy tryb życia i zblilansowaną dietę. TRthriv Focus Tea to napar ziołowy instant bogaty w składniki botaniczne i zawierający guaranę, który będzie świetną alternatywą dla filiżanki kawy lub napoju energetycznego.

Zobacz także: Makijaż dla kobiet po 50-tce. Takie cienie sprawią, że będziesz wyglądać promiennie i młodo

TRthriv Focus Tea z linii Pharmanex od Nu Skin to także pierwszy produkt z nowej linii zdrowych produktów spożywczych. W jego składzie znajdują się także zielona herbata Matcha, aromat cytrynowy i naturalne substancje słodzące pochodzące z rośliny stewii. Napar można pić zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Idealny zamiennik kawy

Często, kiedy jesteśmy zmęczeni, sięgamy po kawę lub napoje energetyczne z nadzieją, że pobudzą organizm i pomogą w skupieniu. Jeśli jednak smak kawy nam nie odpowiada lub staramy się unikać napój energetycznych, które nie służą naszemu zdrowiu, warto rozważyć ich zamiennik, który doda energii i pobudzi do działania. TRthriv Focus Tea to świetne rozwiązanie zarówno dla miłośników kawy, jak i osób, które nie znoszą jej smaku. Dzięki liściom Camellia Sinensis obecnym w kilku ekstraktach herbacianych (tj. wyciąg z zielonej herbaty Matcha, wyciąg z herbaty Orange Pekoe i wyciąg z zielonej herbaty) pomaga chronić tkanki i komórki ciała przed stresem oksydacyjnym. Zawiera także kofeinę pochodzącą z wyciągu z nasion guarany (Paulliana cupana), która wspomaga koncentrację oraz przyczynia się do poprawy sprawności poznawczej i umysłowej. Świetnie też sprawdzi się osobom, które starają się ograniczać przyjmowane kalorie, ponieważ każda porcja jest niskokaloryczna i nie zawiera cukrów. Ponadto produkt jest odpowiedni dla wegan i wegetarian.

Jedno opakowanie TRthriv Focus Tea zawiera 30 porcji. Produkt można spożywać maksymalnie 3 razy dziennie z zalecaną dawką.

i Autor: Materiały prasowe TRthriv Focus Tea

i Autor: Materiały prasowe TRthriv Focus Tea