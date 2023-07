Prawnuczka odkryła sekretny pokój w domu prababci. To, co tam znalazła przeraża. Kobiety skrywała swoją tajemnicę. WIDEO

Myślała, że wygrała los na loterii. Powiększyli jej usta za darmo. Potem przeżyła dramat. "To najgorsze, co mnie w życiu spotkało"

Niesamowite znalezisko w domu prababci. Aż ciarki przechodzą

Tajemnice zza grobu potrafią budzić fascynacje i pytanie odnośnie zmarłych krewnych. Przekonała się o tym pewna rodzina, która postanowiła uporządkować dom zmarłej 20 lat temu prababci. Okazało się, że skrywał on pewną tajemnicę. Dayanne Flores pokazała na TikToku, jak odkryła wraz ze swoim rodzeństwem sekretny pokój w domu prababci. Na nagraniu widzimy, jak rodzeństwo próbuje otworzyć ukryte drzwi i to co, znaleziono w sekretnym pokoju. Na jaw wyszło, że zmarła krewna kobiety urządziła w domu prawdziwe sanktuarium. Pokój wypełniony był bowiem figurkami świętych i innymi dewocjonaliami. Na nagraniu widzimy figurki ustawione w rzędach. Rodzina przekonuje, że nie mieli pojęcia o istnieniu tego pokoju. Internauci w komentarzach zwrócili uwagę, że jest to dosyć przerażające odkrycie. - Kiedy pokazałaś, co jest w środku aż mnie ciarki przeszły - napisała jedna z kobiet. Inni zauważyli, że w pokoju jest podejrzanie czysto, jak na pomieszczenie nieotwierane przez 20 lat. -Zbyt czysty bez kurzu, aby mieć 20 lat, jest fałszywy - pisali ludzie. Rodzina jednak nadal twierdzi, że nikt nie wiedział, że ten pokój istnieje.

