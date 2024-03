Przyjrzyj się dokładnie, a dowiesz się, czy potrafisz rozpoznać kłamcę. To, co zobaczysz może Cię zaskoczyć. Psychologiczny test z obrazka

Niektóre piosenki z lat 80. i 90. do dziś cieszą się ogromną popularnością i większość z nas potrafi je zanucić. Grane są nie tylko na koncertach, ale także na przyjęciach, weselach i najróżniejszych imprezach. Nic dziwnego, bo przecież hity takie jak: "Małgośka", "Agnieszka już dawno", "Długość dźwięku samotności" to utwory, których dźwięczna muzyka do dziś rozbrzmiewa w sercach dorosłych Polaków i Polek. A Ty uważasz się za speca w zakresie polskiej piosenki z lat 80. czy 90. i doskonale znasz wszystkie tytuły i kultowe zespoły? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie muzycznym. To zaledwie dziesięć pytań, w których my podajemy tytuł, a Ty musisz wskazać wykonawcę danej piosenki. Z pewnością osoby urodzone w latach 60. i 70. poradzą sobie z tym quizem bez najmniejszego problemu. Młodsi mogą mieć spore trudności.

Quiz muzyczny dla urodzonych w latach 60. i 70. Podajemy tytuł piosenki, a Ty wskazujesz wykonawcę Pytanie 1 z 10 "Józek, nie daruję Ci tej nocy" to oczywiście utwór zespołu: Maanam Bajm Perfect Dalej