QUIZ o serialu "Matki, żony i kochanki". Pamiętasz jego bohaterki? To test tylko dla prawdziwych fanek. "Serwus, Hello"

QUIZ o serialu "Matki, żony i kochanki". Pamiętasz jego bohaterki?

"Matki, żony i kochanki" to serial, który w latach 90. oglądała większość Polek. Panie z zapartym tchem śledziły zawikłane losy czterech głównych bohaterek - Wiktorii, Hanki, Wandy i Doroty. Pierwsza seria powstała w 1995 i obejmowała 12 odcinków. Z racji ogromnej popularności w 1998 zrealizowano drugą serię – kolejne 10 odcinków serialu. Wszystko zaczyna się od spotkania po latach, na którym nie zjawia się jedna z przyjaciółek. Zatroskane bohaterki postanawiają ją odwiedzić w domu rodzinnym. A czy Ty też oglądałaś ten serial na TVP? Sprawdź, co z niego pamiętasz. To test dla prawdziwych fanek serialu "Matki, żony i kochanki".