Przed pójściem do łóżka wrzucali pieniądze do skarbonki

W czasach rosnącej inflacji i wysokich cen, każdy z nas szuka sposobów na oszczędzanie pieniędzy, aby zabezpieczyć się na wypadek kryzysu. Pewna para pochwaliła się w mediach społecznościowych dosyć nietypowym, ale jak się okazało - bardzo skuteczną sztuczką finansową, dzięki której w ciągu roku udało im się uzbierać aż trzy worki pieniędzy. Ja to zrobili? Otóż połączyli przyjemne z pożytecznym. Pochodząca z Meksyku Fanny Castellanos na TikToku opublikowała filmik, który do tej pory wyświetlono już 25 milionów razy. Na krótkim nagraniu widać dosłownie worki gotówki. Chłopak Fanny, Jesús otwiera kolejne skrytki, z których wysypują się pieniądze. To wspólne oszczędności tej pary. Otóż, jak zdradziła kobieta przez ostatnie 12 miesięcy odkłada równo sześć dolarów za każdym razem, gdy uprawiała seks z ukochanym. - Byliśmy zaskoczeni. Wypełnienie trzech skarbonek pieniędzmi dało nam wielką satysfakcję. Cieszyliśmy się każdą wspólną chwilą - wyznała Castellanos.

Uzbierali worki pieniędzy

Ich metoda na oszczędzanie bardzo ich do siebie zbliżyła, a przez rok wypełnili monetami aż trzy skarbonki, oszczędzając ponad 1300 dolarów, czyli w przeliczeniu niecałe 6 tysięcy złotych. Obserwatorzy szybko wyliczyli, że przez rok para uprawiała seks 220 razy. Na co zamierzają przeznaczyć uzbierane pieniądze? Początkowo miały one być zabezpieczeniem w razie nieoczekiwanych wydatków, jednak sytuacja nieco uległa zmianie, gdy Jesús oświadczył się Fanny. Teraz planują opłacić z uzbieranych pieniędzy swoją podróż poślubną.

