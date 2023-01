Rozgrywki esportowe coraz popularniejsze

Czekali z seksem aż do ślubu. To, co się stało potem wprawia chrześcijan w osłupienie. "Po co braliście ślub?!"

Turniej Predator Games 2023, to autorski projekt Acer Polska, który powstał z myślą o młodych pasjonatach gamingu pragnących sprawdzić swoje umiejętności oraz poczuć ducha rywalizacji. Dodatkowo celem turnieju jest próba stworzenia nici porozumienia pomiędzy rodzicami, a ich dziećmi, dzięki współdzieleniu pasji i wspólnego kibicowania w trakcie zmagań esportowych. Rozgrywki wspierają partnerzy – Intel, Google, Media Expert i patroni – Minister Edukacji i Nauki, Centurm GovTech oraz Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

– Decydując się na objęcie patronatem jako GovTech Polska, turnieju Predator Games 2023, byliśmy przekonani o wartości inicjatywy stworzonej przez firmę Acer. Od samego początku widzimy w niej duży potencjał i wierzymy, że pozwoli młodym ludziom na rozwój w obszarze kompetencji przyszłości i kompetencji zespołowych. Tak duża liczba zgłoszeń pokazuje, że również dyrektorzy oraz nauczyciele zauważają możliwości jakie niosą ze sobą gry wideo. Zachęcamy wszystkich do śledzenia rozgrywek i niech wygra najlepszy zespół – mówi Justyna Orłowska – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

Na początku grudnia br. ruszyły zapisy do tzw. sezonu 0 rozgrywek, w których może uczestniczyć 128 szkół, a o ich przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Od tego czasu do turnieju zgłosiło się ponad ośmiokrotnie więcej szkół niż dostępnych miejsc.

– Bardzo cieszymy z szybkiego tempa rekrutacji do sezonu 0, ale nie jesteśmy tym zaskoczeni, ponieważ wiemy jak wielkim zainteresowaniem wśród młodych cieszy się esport oraz jak potrzebne są odpowiedzialne inicjatywy skierowane do tego środowiska. Pomimo tego liczba profesjonalnych rozgrywek wciąż jest niedostateczna, dlatego byliśmy przekonani, że nasza inicjatywa trafi na podatny grunt. W efekcie niemal 900 szkół przeszło pierwszy etap rejestracji do turnieju i w chwili obecnej kompletujemy ich zgłoszenia. Duże zainteresowanie ze strony szkół, to dla nas również sygnał, że gaming może być wykorzystywany nie tylko jako źródło świetnej zabawy, lecz także jako okazja na wzmocnienie więzi i budowę mocniejszego porozumienia ze szkołą i pedagogami. Z naszej perspektywy to także szansa na „odczarowanie” gamingu i esportu, ponieważ widzimy w nim szansę na rozwój umiejętności dzieci, a także budowę tzw. pomostu pomiędzy graczami a ich rodzicami – mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager z Acer Polska i dodaje: Wszystkich, którym nie uda się zgłosić do pierwszej odsłony naszego turnieju, pragnę przypomnieć, że już lutym startujemy z sezonem 1 Predator Games 2023! Wtedy też, liczba dostępnych miejsc będzie wynosić ponad 1000, a rozgrywka będzie toczyć się w nie dwóch, a czterech grach, a ponadto zawodnicy zagrają o jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody. Dlatego zachęcam do śledzenia obecnych rozgrywek i zgłoszenia swojego udziału w następnych rozgrywkach.

W ramach turnieju reprezentacje szkół złożone z dwóch zespołów, jeden grający w League of Legends, a drugi w Fortnite zmierzą się w finale sezonu 0, który zostanie rozegrany w dniach 9-13 stycznia 2023 roku, o nagrody o łącznej wartości ponad 160 000 złotych. Dodatkowo reprezentacje szkół, które zakwalifikują się do udziału otrzymają gwarantowane pakiety powitalne - gamingowe plecaki Predator.

Zbliżający się sezon 0 to dopiero pierwsza odsłona Predator Games, ponieważ już w lutym rozpocznie się sezon 1. Wtedy też, udział będzie mogło wziąć w nich 1024 szkoły, a uczniowie zmierzą się w aż 4 tytułach. Rozgrywki zakończą się wielkim finałem live, w którym do wygrania będą jeszcze bardziej atrakcyjne nagrody.