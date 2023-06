Rozwiązujemy odwieczny problem. To, jak wieszasz papier toaletowy zdradza Twoją osobowość. Nie uwierzysz, co mówi o Tobie

Jak wieszać papier toaletowy? Okazuje się, że ma to znaczenie

Ludzie dzielą się na dwie grupy, jedni wieszają papier toaletowy tak, by rozwijał się on od zewnętrz, inni od wewnątrz. Żartobliwe mówiąc różnice te są często powodami wielu kłótni z związkach. Bo w końcu, czy jest coś bardzie denerwującego, niż źle powieszony papier toaletowy? Portal genialnie.pl dotarł to informacji wskazujących, że sposób, w jakie wieszasz papier toaletowy ma znaczenie i zdradza Twoją osobowość. Jak podaje serwis, Seth Wheller, który w 1891 roku jako pierwszy opatentował papier toaletowy w rolkach jasno określił, jak powinno się go wieszać. Jego zdaniem jedyny słuszny sposób to ten, by rolka papieru toaletowego rozwijała się od zewnątrz. To jednak nie wszystko, amerykańscy naukowcy nie byliby sobą, gdyby nie postanowili sprawdzić dlatego ludzie różnie wieszają papier toaletowy. Ich zdaniem wpływ na to ma nasza osobowość. Okazało się, że osoby wieszające papier toaletowy, by rozwijał się od zewnątrz mają dominujący charakter. Lubią kierować innymi i doskonale odnajdują się na stanowiskach kierowniczych. Z kolei osoby, które wieszają paper toaletowy od wewnątrz są bardzie ulegli. Nie lubią angażować się w spory i nie zależy im na tym, by wszyscy ich lubili. Czujecie się przekonani?

