Tradycyjne imię dla chłopca rodzice kochają. Oznacza wybitne dziecko, stworzone do wielkich rzeczy. Popularne imię dla odważnych

Wybór imienia dla dziecka to jedno z kluczowych zadań, przed którym stają przyszli rodzice. To często wybór na całe życie. Przyjęło się, że dzieci najczęściej otrzymują imiona po starszych członkach rodziny lub według preferencji rodziców. W ostatnim czasie przyszła moda na nietypowe, zagraniczne imiona, które nie zawsze są dobrą decyzją. Tren ten powoli zaczyna się odwracać i coraz częściej przyszli rodzice stawiają na tradycyjne, polskie imiona. Tak też jest w przypadku tego imienia. To jedna z najpopularniejszych pozycji ostatnich lat. O jakie imię chodzi?

Znaczenie imienia: Antonii. Pochodzenie i opis

Jednym z najczęściej wybieranych imion dla chłopców już od kilku lat jest Antoni. Imię to pochodzi od rzymskiego rodu Antoniuszy i oznacza: wspaniały, doskonały, wybitny. Mężczyźni o tym imieniu są silny, pewni siebie i potrafią zatroszczyć się o bliskie im osoby. Bywają powolnie jednak zawsze prą do przodu i nic nie jest w stanie ich zatrzymać. według danych GUS w 2022 roku imię Antoni zajęło pierwsze miejsce w rankingu. Antoni obchodzi imieniny: 9, 12, 17 stycznia, 6 lutego, 1, 8, 16 marca, 3, 10 kwietnia, 2, 10 maja, 7, 12, 13 czerwca, 5, 10, 25, 28 lipca, 3, 10, 23, 30 września, 2, 24, 31 października, 7 listopada, oraz 1, 13, 15, 28 grudnia. Zdecydowanie najpopularniejszą datą imienin jest jednak 13 czerwca.

Słynne przysłowia o Antonim

Święty Antoni od zguby broni.

Na święty Antoni bydło się gzi i goni.

Ani Antoni na morzu wiatru nie dogoni.

Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni.

Żytko na Antoni kwiat najtęższy goni, a w górach na Wita dopiero zakwita.

Kto na świętego Antoniego sieje tatarkę, sto miarek zbierze za miarkę.

