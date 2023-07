Słowacka idolka pokolenia Z z nowym singlem

Myślała, że wygrała los na loterii. Powiększyli jej usta za darmo. Potem przeżyła dramat. "To najgorsze, co mnie w życiu spotkało"

„bittersweet heartbrake” to popowo-rockowa ballada opowiadająca historię akceptacji naszego przeznaczenia, nawet jeśli oznacza to złamane serce. Począwszy od stonowanych dźwięków gitary i eterycznego, rockowego wokalu, Karin Ann w pierwszym wersie nawiązuje do Billie Eilish - "Nawet nie mogę słuchać Happier Than Ever". Stopniowo piosenka nabiera tempa i rozwija się dzięki mocniejszym uderzeniem perkusji, prowadząc do kulminacyjnego momentu, gdzie artystka śpiewa- "Powiedziałam, że nigdy nie byłam zakochana / ale chyba skłamałam".

O samym utworze Karin Ann mówi:

"Ta piosenka opowiada o zakończeniu związku i patrzeniu na to przez pryzmat upływającego czasu. Zrozumieniu, że to zakończenie finalnie było o wiele lepsze dla nas obu. Oczywiście wciąż tęsknisz za tą osobą i za wspólnymi chwilami, ale wiesz, że w głębi serca ten związek nie miał przyszłości i nie mógł się udać... i to jest właśnie taki gorzko-słodki moment".

Towarzyszący utworowi teledysk to artystyczna animacja z użyciem techniki stop motion, przedstawiająca listy pisane odręcznie, które później są umieszczane w kopercie adresowanej do 'Olivii', ukochanej osoby z piosenki.

Utwór “bittersweet heartbreak” jest kontynuacją wydanego wiosną singla „if i fall for you”, do którego teledysk w kinowej konwencji wyreżyserował kolektyw TUSK (Camila Cabello, Alessia Cara, Tate McRae).

Warto też wspomnieć, że wydany w styczniu singiel, “for a moment”, zdobył uznanie samego Jacka Saundersa i był emitowany w jego programie Future Artists w BBC Radio 1.

Karin Ann, jako zagorzała obrończyni społeczności LGBTQIA+ i praw mniejszości, szybko zyskała miano ikony Generacji Z w Europie oraz na całym świecie. Jej teksty sięgają głęboko w tematy równości płci, zdrowia psychicznego i praw człowieka, a także poruszają bardziej powszechne wewnętrzne konflikty umysłu 20-latka - młodą miłość, toksyczne relacje i niepewności. Muzyka Karin Ann doskonale łączy alternatywę z mainstreamem.

Młodziutka artystka w 2022 roku wydała swoją drugą EP-kę, „side effects of being human” i zagrała jako support przed YUNGBLUD, LP, Imagine Dragons i My Chemical Romance, oraz była gościem Alfie Templemana podczas trasy koncertowej po Europie. Dodatkowo zaprezentowała swoje utwory na brytyjskim festiwalu muzycznym The Great Escape. W 2021 roku zdobyła nagrodę dla najlepszego teledysku na Munich Music Video Awards, otrzymała tytuł Odkrycia Roku na Zebrik Awards 2021 w Czechach i była twarzą kampanii EQUAL Spotify w 2021 roku, dzięki czemu jako pierwsza słowacka artystka pojawiła się na gigantycznym billboardzie na Times Square w Nowym Jorku. Karin Ann otrzymała również wsparcie od programu GLOW Spotify, promującego artystów społeczności LGBTQIA+. Jej pierwszy solowy koncert pod koniec 2021 roku odbył się w Pradze i został poparty przez Amnesty International, a Karin Ann przeznaczyła wszystkie zarobione środki na wsparcie ich działań na rzecz praw człowieka.

Jej aktywizm sprawił, że podczas występu na żywo w polskiej reżimowej telewizji TVP w 2021 roku, owinęła się tęczową flagą na wizji podczas występu w geście wsparcia polskiej społeczności LGBTQIA+. Rok później kolejni artyści zaprotestowali przeciwko łamaniu praw LGBTQIA+ w Europie Wschodniej, m.in. była członkini Spice Girls, Melanie C, odwołała zaplanowany koncert Sylwestrowy, a Black Eyed Peas założyli tęczowe opaski podczas swojego występu w TVP.

"Wychowywałam się w miejscu, gdzie ciężko było być mi sobą. To bardzo przykre, ze musisz się ukrywać ze swoją tożsamością z powodu nieakceptacji i hejtu. Jako artystka chcę, aby ludzie czuli się bezpiecznie, niezależnie jaki maja kolor skóry, orientacje seksualną czy w co wierzą”- mówi Karin Ann. „Będę używać mojej muzyki jako platformy do przekazywania wiadomości. Do mówienia głośno, o rzeczach niewygodnych, aby ludzie mogli przestać żyć w strachu i wstydzie”.

W swojej niedługiej karierze scenicznej Karin Ann może pochwalić się wsparciem światowych mediów takich jak NOTION, HUNGER, Wonderland, Kerrang! MTV, stacja PROUD Radio Apple Music oraz BBC Radio 1, które doceniły jej twórczość.