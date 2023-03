Ta jasnowidzka twierdzi, że potrafi przewidzieć datę śmierci zwierząt. Czworonogi z nią rozmawiają - "chcą spędzić swój ostatni dzień w promieniach słońca"

Tylko wyjątkowe osoby dostrzegają to na obrazku. Posiadają rzadką cechę osobowości. A Ty co widzisz na obrazku?

"Zwierzęta idą do nieba". Ta kobieta twierdzi, że potrafi przewidzieć ich śmierć

Czy psy i koty mają duszę? Gdzie trafiają zwierzęta po śmierci? To pytania zadaje sobie wiele osób. Nancy Mello to jasnowidzka z Connecticut, która twierdzi, że potrafi się komunikować ze zwierzętami. W rozmowie z portalem mirror.co.uk kobieta przyznała, że zwierzęta posiadają plan swojej śmierci. - Każde zwierzę ma swoją autonomię oraz lubiane i nielubiane rzeczy, zachcianki i potrzeby. Niektóre zwierzęta chcą spędzić swój ostatni dzień w promieniach słońca, a inne poczuć po raz ostatni smak ulubionej przekąski - powiedziała Nancy Mello. To jednak nie wszystko, jaskowidzka wyznała, że śmierć zwierzęcia jest swego rodzaju tańcem czekania aż właściciele pupila będą pogodzeni z odejściem czworonoga.

Nancy Mello powiedziała, że umiejętność rozmowy ze zwierzętami odkryła w młodym wieku. Od początku zdolności te wykorzystywała, by pomagać czworonogom w przejściu na drugą stronę. Zdaniem Mello zwierzęta po śmierci trafiają w to samo miejsce, co ludzie i czekają na swoich właścicieli. Jak uważa Mello każdy po śmierci może spotkać pupila z dzieciństwa. Będzie on na niego tam czekał. Nancy mówi także, że zwierzęta po śmierci otrzymują wybór, czy chcą pełnić obowiązki aniołom stróż, czy wrócić na ziemie jak inne zwierzę. Podobno większość wybiera tą drugą opcję.

Źródło: mirror.co.uk/stylzycia.radiozet.pl

