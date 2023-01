Ta roślina przyciąga miłość. Kiedy zakwitnie, zakochasz się na zabój. Przestrzegaj jednej zasady, a Twoje serce zabije mocniej

Ta roślina przyciąga miłość. Zakochasz się, gdy zakwitnie

Istnieje wiele przesądów ludowych, które nawiązują do miłości i partnerstwa. Jednym z nich jest ten o magicznej mocy roślin, które hodujemy w swoim domu. Okazuje się, że rośliny doniczkowe mogą nie tylko zadbać o powietrze w mieszkaniu, ale również mają ukrytą moc przyciągania szczęśliwych zdarzeń do naszego życia. I zgodnie z przesądami jedna z roślin może przyciągnąć miłość. Chodzi tu o azalię czerwoną oraz różową. Azalia doniczkowa trzymana w domu pozytywnie wpływa na relację między członkami rodziny, wzmacnia więź między małżonkami i kochankami. Co więcej, kiedy azalia zakwitnie wróży to najlepszy czas na zakochanie się i odnalezienie miłości. Jest jednak jedna ważna zasada. Jeśli chcesz, aby roślina przyciągnęła do Ciebie miłość, musisz wyhodować ją od nowa.

Jak hodować azalię doniczkową?

Jeśli chcesz, aby azalia doniczkowa przyciągnęła do Ciebie miłość, to koniecznie o nią dbaj w należyty sposób. Jeśli chcesz ją wyhodować od nowa, to pamiętaj, aby zasadzić ją na początku lutego. Nasiona wsadź w świeżej ziemi. Doniczka powinna mieć czerwony kolor i być średniej wielkości. Roślinę w doniczce postaw na słonecznym parapecie, ale daleko od przeciągów. Azalię podlewaj 2 razy w tygodniu, a kiedy wykiełkuje otocz ją rzeczami symbolizującymi miłość.

