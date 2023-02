Tego nie rób w ostatki pod żadnym pozorem. Ściągniesz na siebie pecha na calutką wiosnę 2023

Niewiarygodne, jak ten pies zareagował na widok niemowlaka. Niesamowita reakcja, która sprawi, że łzy same napłyną Ci do oczu

Tego nie rób w ostatki, bo przyciągniesz pecha na wiosnę 2023

Ostatki 2023 wypadają we wtorek, 21 lutego. To dla wielu osób czas zabawy i impreza kończąca okres karnawału i rozpoczynająca okres 40-dniowych przygotowań do Wielkanocy. Ostatki mają różne nazwy, w zależności od regionu. Nazywa się je: mięsopustem, podkoziołkiem lub śledzikiem. Zgodnie ze zwyczajem ostatki najczęściej są obchodzone hucznie. Nie każdy z kolei wie, że istnieją przesądy na ostatki, które mówią o przyciąganiu szczęścia lub pecha. Zgodnie z przesądem na ostatki należy wystrzegać się zwłaszcza jednej rzeczy w noc kończącą karnawał. Jak mówi przysłowie: "we wtorek zapustny za drzwiami karczmy stoi diabeł i spisuje wychodzących z niej po północy". Zgodnie z przesądem należy zakończyć zabawę ostatkową jeszcze przed północą. W przeciwnym razie ściągniesz na siebie pecha na najbliższe miesiące. Najlepiej przed północą być już w swoim domu, aby uniknąć pecha na wiosnę 2023.

Przesądy na ostatki

Istnieje kilka przesądów na ostatki, które mówią o tym, jak przygotować się na ten ostatni dzień karnawału, aby uniknąć pecha. Tego dnia należy:

wybrać się na ostatki, wieczorem koniecznie zjeść naleśniki, wrócić do domu przed północą.

Dzięki temu nie tylko unikniemy pecha, ale też przyciągniemy szczęście i dostatek do naszego życia na najbliższe miesiące.