Ten film z polskiego wesela obejrzało 21 mln ludzi. Imponujący pierwszy taniec dosłownie zapiera dech w piersiach

Piękny pierwszy taniec polskiej pary stał się hitem Internetu. Obejrzano go 21 milionów razy

Pierwszy taniec jest jednym z elementów każdego tradycyjnego, polskiego wesela i zarazem jest chyba najbardziej stresującym momentem dla pary młodej podczas tego przyjęcia. Jedni przygotowują się do niego miesiącami trenując skomplikowany układ taneczny, inni idą na żywioł. I nie ma co ukrywać, że polskie pary najchętniej decydują się na choreografie inspirowaną filmem "Dirty Dancing" i tańczą do piosenki "Time of my life". Jedną z takich par była Ada i Mateusz. Trzeba przyznać, że ich pierwszy taniec to prawdziwy majstersztyk. Znakomicie odtworzyli scenę finałową z filmu, którą wykonali Patrick Swayze oraz Jennifer Grey. Ada i Mateusz co prawda swój wielki dzień świętowali już 4 lata temu, ale ich popisy na parkiecie obejrzano do tej pory już ponad 21 milionów razy. Tańcem inspirowanym "Dirty Dancing" są zachwyceni ludzie z całego świata.

"Wracam tu nawte po roku. Ich taniej jets tak czarujący"

"Ta niesamowita chemia między tą dwójką sprawia, że wszytsko wygląda perfekcyjnie"

"To jeden z najpiękniejszych tańców, jakie widziałam w internecie"

"Pięknie! Po prostu pięknie Wam to wyszło"

- piszą w komentarzach internauci.

