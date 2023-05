Przepiękny taniec panny młodej na weselu. Mąż ma łzy w oczach. Jeszcze takiego nie widzieliście!

Piękny taniec panny młodej wzruszył jej męża

Ślub i wesele to niewątpliwie jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego człowieka. Te chwile zostają w pamięci do końca życia, dlatego każda para młoda robi wszystko, aby ceremonia i przyjęcie były dopracowane w każdym calu. Wesele to także dobra okazja, aby wykazać się kreatywnością i zaskoczyć swojego świeżo poślubionego męża oraz zebranych gości. Pewna panna młoda zrobiła wspaniałą niespodziankę ukochanemu. Dani Kagan wraz z przyjaciółmi zatańczyła dla męża podczas wesela. To prawdziwy hit internetu. "Zaskoczyłam mojego męża tym epickim flash mobem, w którym uczestniczyli jego znajomi i oczywiście moje wspaniałe przyjaciółki" - napisała pod filmikiem wrzuconym na YouTube Dani. Kobieta wykonała dość skomplikowany układ do piosenki "Time of My life" z filmu Dirty Dancing. Na filmie w pewnym momencie widać pana młodego, który wzruszony podziwia ukochaną podczas tańca.

Flash mob na weselu. Na czym polega ten trend?

Flash mob na weselu jest coraz częstszym zjawiskiem na Zachodzie. Na czym polega ten trend? W dosłownym tłumaczeniu pojęcie to oznacza "błyskawiczny tłum". To spontaniczne wydarzenie, w które są zaangażowani goście weselni.

Sonda Podoba Ci się taniec panny młodej? Tak, jest genialny Nie wiem Nie, nie ma w nim nic fajnego