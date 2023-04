Ten znak zodiaku latem 2023 otrzyma wyjątkowy spadek. Horoskop wskazuje jednak, że nie będzie to, czego się spodziewa. Spuścizna wiary

Ten znak zodiaku otrzyma nietypowy spadek. Wszystko się odmieni

Astrologia szykuje dla znaków zodiaku dość szalone lato 2023. Wiele wskazuje, że niektóre znaki zodiaku przeżyją coś, co na zawsze je odmieni. Nie ma się jednak czego obawiać. Gwiazdy w tym roku są wyjątkowo łaskawe i nawet najtrudniejsze przeżycie zamieniają w coś dobrego. Tak samo będzie z zodiakalnym Skorpionem, który latem 2023 otrzyma nietypowy spadek. Nie będzie on wiązał się z utratą kogoś bliskiego, ale będzie swoistą spuścizną na długie lata. Skorpion zmierzy się z wyzwaniem, po którym nauczy się nowego myślenia, a owy "spadek" będzie ważną lekcją, którą trzeba będzie przyswoić. Na początku będzie to bardzo trudne i być może sprawi, że zodiakalny Skorpion będzie zmuszony do rezygnacji z czegoś, co dotychczas było dla niego bliskie. Przepowiednia mówi jednak o czasie próby i decyzji, od której nie będzie odwrotu. Skorpion będzie musiał zadecydować, czy przyjmuje spuściznę i bierze na siebie odpowiedzialność. Od tej decyzji będzie wiele zależeć, jak według horoskopu ma to być początek czegoś nowego. Czegoś co jest Skorpionowi zapisane w gwiazdach i stanowi jego najważniejszy cel.

