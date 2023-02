Ten znak zodiaku zakocha się na wiosnę 2023. Nie w każdym przypadku będzie to jednak szczęśliwa miłość. Astrolog przepowiada burzę w szklance wody

Niewiarygodne, jak ten pies zareagował na widok niemowlaka. Niesamowita reakcja, która sprawi, że łzy same napłyną Ci do oczu

Horoskop na wiosnę 2023. Ten znak zodiaku się zakocha

Przepowiednia dla znaków zodiaku. Każdy, choc raz w życiu przezwał nieodwzajemnioną miłość. To trudne doświadczenie, które jednak daje nam cenną lekcję i sprawia, że cenimy miłość jeszcze bardziej. Astrologia prognozuje, że na wiosnę 2023 jeden z dwunastu znaków zodiaku zakocha się bez pamięci. Będzie to gorące i pełnie namiętności uczucie, które jednak może pozostać w sferze fantazji, a obiekt westchnień nie będzie zainteresowany żadną relacją. O jakim znaku zodiaku mówi horoskop? Na wiosnę 2023 to Wodnik zapała uczuciem i wielką miłością. Już na początku marca 2023 może ona poznać nową osobę, dla której całkowicie straci głowę. Przez pierwszy tygodnie Wodnik będzie chodził z głową w chmarach i marzył o nowej miłości. Szybko może się jednak okazać, że ta na zawsze pozostanie w sferze wyobraźni, a obiekt westchnień Wodnika nie odwzajemni jego zalotów. Na początku będzie to bolesne, ale w efekcie Wodnik nauczy się kochać jeszcze bardziej i stanie się bardziej wrażliwy na uczucia innych. Wodniki będące w związku muszą uważać, by potencjalne zauroczenie nową osobą nie zniszczyło ich relacji. Nie jest to tego warte.

