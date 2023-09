To nagranie sprawi, że uwierzysz w duchy. Wiadomość zza światów? Jak je obejrzysz, to przejdą Cię ciarki

Krzyżujesz nogi podczas rozmowy? Psychiatra tłumaczy, co to oznacza. Sprawdź, jak rozszyfrować mowę ciała

Na nagraniu zarejestrowano ducha? Jak to zobaczysz, przejdą Cię ciarki

Ludzkość od setek lat próbuje znaleźć dowód na istnienie duchów. W dobie wszechobecnych kamer i mediów społecznościowych pojawia się wiele nagrań oraz zdjęć, które mają przedstawiać gości zza światów. Zdecydowana większość z nich jest fałszywa lub można ją logicznie wytłumaczyć. Co jakiś czas pojawia się jednak wideo, przy którym naukowe wyjaśnienia zawodzą. Czy to prawdziwe rejestry duchów? Tiktoker o nicku strasznieciekawe regularnie publikuje niewyjaśnione nagrania. Szczególnie jeden filmik budzi prawdziwe przerażanie. Jak tłumaczy tiktoker nagrania zarejestrowała próbę włamania. Kamera uchwyciła próbę kradzieży ale nie tylko. W pewnym momencie za włamywaczami pojawia się cień przypominający postać. Co ciekawe, porusza się ona z zupełnie innym kierunki niż zarejestrowane osoby. Gdy owy cień przechodzi obok jednego z włamywaczy, ten odwraca głowę, jakby faktycznie coś poczuł lub zauważył. Tiktoker zwraca uwagę, że takie sytuacje zdradzają się czasem na nocnym nagraniach gdy kamera ma problem z odróżnieniem kolorów pikseli, jednak w tym przypadku jest to niemożliwe ponieważ inne postacie zarejestrowane są w prawidłowy sposób. A wy, co o tym myślicie?

