To najsmutniejsze imię dla dziewczynki. Może przynieść pecha i przyciągnąć nieszczęście w życiu. Oznacza "panią smutków"

Wybór imienia to jedno z najważniejszych zadań przed jakim stają przyszli rodzice. W Polsce imiona nadawane są najczęściej po starszych członkach rodziny lub według popularności. Rośnie liczba oryginalnych, zagranicznym imion. Te mogą jednak stanowić problem dla jego posiadacza i być w przyszłości źródłem drwin i żartów. Niektórzy wierzą również, że imiona posiadają swoją moc i ukryte znaczenie. Już w starożytności wierzono, że imię może być dobrą lub złą wróżbą i stanowić przepowiednię dla jego posiadacza. W wielu kulturach nadawane było kilka imion, a jedno zawsze były tajemne, by uniemożliwić rzucenie klątwy. W naszej tradycji jest jedno imię, które uchodzi za wyjątkowo pechowe i smutne. Chodzi o imię dla dziewczynki - Dolores. To imię hiszpańskiego pochodzenia, które oznacza "ból" oraz "panią smutku".

Imię Dolores - pochodzenie i znaczenie

Imię Dolores wywodzi się z języka hiszpańskiego ale jest również nadawane w Polsce. W Hiszpanii używane jest w wyrażeniu María de los Dolores - Matka Boska Bolesna. Źródła jego pochodzenia wskazują łacinę. Dolores oznacza "smutną" lub "panią smutków" Dolores w Polsce imieniny obchodzi 15 września.

