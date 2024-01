Masz wśród znajomych taką osobę? Lepiej jej unikaj. Oto pięć niepokojących sygnałów, że masz do czynienia ze złym człowiekiem

Masz wśród znajomych taką osobę? Lepiej jej unikaj

Relacje z niektórymi osobami nie należą do najłatwiejszych. Bywa, że w naszym otoczeniu i to nierzadko najbliższym są ludzie, których towarzystwo sprawia, że nasze samopoczucie ulega znacznemu pogorszeniu, a dłuższe przebywanie z tym człowiekiem poważnie odbija się na naszym poczuciu własnej wartości. Jeśli wśród znajomych masz taką osobę, która jest dla Ciebie toksyczna, to pod żadnym pozorem nie bagatelizuj swoich przeczuć. Prawdopodobnie masz do czynienia ze złym człowiekiem, dlatego zdecydowanie najlepszym wyjściem jest po prostu zerwanie wszelkich kontaktów, a przynajmniej zdystansowanie jej od siebie. Badacze z Uniwersytetu Kopenhaskiego doszli do wniosku, że wspólnym mianownikiem mrocznych cech jest tzw. czynnik D, który można zdefiniować jako "ogólną tendencję do maksymalizacji indywidualnej użyteczności - lekceważenia, akceptowania lub złośliwego prowokowania nieużyteczności dla innych - wraz z przekonaniami, które służą jako ich uzasadnienie". Kim według nauki jest zatem zły człowiek? Najczęściej wykazuje on pięć charakterystycznych zachowań.

Pięć sygnałów, że masz do czynienia ze złym człowiekiem

Zachowanie złego człowieka obejmuje cechy, które składają się na tzw. mroczną triadę, czyli psychopatię, narcyzm i makiawelizm. Jeśli zauważysz te zachowania u swojego znajomego, lepiej unikaj jego towarzystwa. Oto pięć zachowań złego człowieka:

Manipulują ludźmi, by osiągać swój cel. Chętnie stosują gaslighting, przez co druga osoba zacznie ona kwestionować własną rzeczywistość. Złemu człowiekowi nie da się zaufać i Ty to czujesz. Jest przekonany, że wszystko mu się należy, bo jest osobą wyjątkową. Wszyscy muszą zaspokajać jej potrzeby. Nigdy nie przeprasza, nawet gdy zostanie przyłapany na gorącym uczynku i tak będzie obarczać winą za swoje zachowanie innych. Poza tym nie dba o uczucia innych ludzi i wręcz uważa, że nie zrobił nic, za co powinien przeprosić.

