Ugorna w mocnym singlu rozlicza się z depresją

Jeśli to zobaczysz, to znaczy, że masz niezwykłą osobowość. Ludzie Cię uwielbiają. Psychotest z obrazka

Ugorna stoczyła wiele bitew w swoim życiu. Wygrała „Szansę na Sukces”, doszła do półfinału „The Voice of Poland”, odbyła trasę bluesową-symfoniczną w całej Polsce. W ubiegłym roku spełniła swoje największe marzenie i wydała debiutancki album „Nowa Herstoria”, który zadebiutował na Oficjalnej Liście Sprzedaży. Na płycie znalazły się takie piosenki, jak m.in. „Ziemia Ugorna”, „Amok” czy niezwykle przebojowa „Dupa”. Zagrała wyprzedany koncert w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, występowała na takich wydarzeniach, jak Kobieta Roku Glamour oraz Moskity Open Fest K MAG-a.

„W szalejącym wietrze tak trudno śnić”

Herstoria Ugornej dalej trwa i już dziś artystka dzieli się z słuchaczami poruszającą historią wzlotów i upadków. Utworowi towarzyszy emocjonalny klip, nakręcony przez Ivana Bambalina („Niepewność” Ignacego, „Bye Bye” Natalii Nykiel, „Uciekaj” Poli Rise). Szarpanina Ugornej z aktorem w przejmującym wideo to metafora zmagań psychicznych artystki i walki o siebie.

„Wszystko zabierze wiatr” to moja wygrana z depresją. Zapis długoletniej szarpaniny z własnymi myślami, a także mozolnych prób zrozumienia i zaakceptowania ich. Opowiada o okresie, w którym próbowałam poznać swoje potrzeby, odzyskać wewnętrzny spokój i odzyskać stabilny grunt. Każdego dnia stawałam przed murem. Czułam się, jakbym była w punkcie bez wyjścia. Chcę wszystko wykrzyczeć i dać odwagę tym, którzy walczą, tracąc nadzieję – zdradza Ugorna.

Jak szacuje NFZ, w Polsce na depresję choruje ok. 1,2 mln osób. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z telefonu zaufania Fundacji Twarze Depresji (22 290 44 42), który działa we wtorki i środy w godzinach 8-11. Dzieci i młodzież mogą zgłosić się pod numer 116 111, działający codziennie od 12 do 22. Jest on prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.