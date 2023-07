Urządzili wesele bez alkoholu. Goście biegali po piwo do sklepu. "Nie wiem, czy ktokolwiek dobrze się na tym weselu bawił"

To 3 mity weselne, w które Polacy wierzą od pokoleń. W rzeczywistości to jedynie przesądy, które nie mają żadnego znaczenia

Wesele bez alkoholu. Co na to Polacy?

W ostatnich latach nieco zmieniła się forma "tradycyjnych polskich wesel". Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na organizację przyjęcia bez alkoholu czy bez uczestnictwa dzieci. Oczywiście to wybór pary młodej, która ma do tego zupełne prawo, choć bywa, że spotyka się wówczas z niezadowoleniem swoich bliskich i zaproszonych gości. Moda na wesela bez alkoholu pojawiła się w Polsce całkiem niedawno, ale szybko zyskuje na popularności. Przyszli państwo młodzi często tłumaczą to faktem, że nie chcą na ich przyjęciu oglądać pijanych do nieprzytomności gości. Bywa, że młodzi ludzie decydują się na taką formę przyjęcia również ze względów osobistych, na przykład rodzic któregoś z nich jest alkoholikiem. A jak na takie przyjęcie reagują Polacy? Oczywiście jeśli komuś nie pasuje impreza bezalkoholowa, może po prostu odmówić uczestniczenia w niej. Jednak nie zawsze tak jest. Bywa, że goście przybywają na wesele i mimo zastrzeżenia państwa młodych o tym, że przyjęcie jest bez alkoholu, piją potajemnie.

Był na bezalkoholowym weselu. "Goście biegali do spożywczego po piwo"

Pewnie mężczyzna była na bezalkoholowym weselu jako gość. Jednak nie wspomina go najlepiej. - To była najsmutniejsza i zarazem najnudniejsza impreza rodzinna, w jakiej uczestniczyłem - wyznaje pan Andrzej cytowany przez portal kobieta.gazeta.pl. - Z tego, co wiem, to młodzi zdecydowali się na ten krok ze względu na ojca pana młodego, który jest alkoholikiem. Z jednej strony, rozumiem to. Z drugiej, nie wiem, czy ktokolwiek dobrze się na tym weselu bawił. Nawet moja córka, która nie pije alkoholu, stwierdziła po tej imprezie, że w tej kwestii goście powinni mieć jednak wybór - dodał mężczyzna. Okazuje się, że osoby zaproszone na przyjęcie poradzili sobie na swój sposób. - Najśmieszniejsze było to, że w jej trakcie niektórzy goście biegali do spożywczego po piwo - wspomina pan Andrzej.

Sonda Czy podoba Ci się moda na wesela bez alkoholu? Tak, uważam, że to dobry pomysł Niezbyt, ale jeśli państwo młodzi tego chcą, to uszanuję Nie i nie chodzę na takie wesela