Wizjonerka Aida znów trafiła w potrzeby swoich fanów. Rada, którą im przekazała na Instagramie to ważna wskazówka, którą każdy z nas powinieneś stosować nie tylko u progu nowego tygodnia, ale każdego dnia.

Wróżka Aida ma ważne wskazówki na wiosnę. Wizjonerka zdradza, co zadziała na przyciągnięcie szczęścia

Wróżka Aida czyli Aida Kosjan-Przybysz to znana jasnowidzka z Gruzji, która od lat mieszka w Polsce. Dar jasnowidzenia odziedziczyła po babci. To właśnie ona przewidziała, że Aida zwiąże swoją przyszłość z naszym krajem i mężem Polakiem. Aida jest duchowym wsparciem dla wielu osób. Szczególnie w ostatnim, trudnym czasie. Na swoim Instagramie zostawia wskazówki, które pomagają przetrwać a czasem odnaleźć szczęście i sens. Tym razem wizjonerka udzieliła teoretycznie banalnej rady dotyczącej szczęścia. Zwróciła uwagę na to o czym często zapominamy.

- Wchodząc w nowy tydzień nie zapomnij zabrać ze sobą uśmiechu i dziel się radością jak robią to dzieci. Uśmiech budzi uśmiech. Ludzie jak lustra, czują nasz stan i chłoną nasz pozytyw - napisała Aida na Instagramie.

Wizjonerka swoją radą wzbudziła mnóstwo entuzjazmu wśród fanów.

- Nie zapominajmy, jak to jest być dzieckiem. Niezależnie od czasu, wydarzeń, sytuacji. - Porada jak na zamówienie. Dziękuję że na nią trafiłam, bo coś dzisiejszy poranek mało optymistyczny i czuję, że wokół smęcę, a tak spróbuję zmienić nastawienie. - Piękne i cieple przesłanie. Trochę byłam smutna, ale już się uśmiecham. Tego mi trzeba było w dzień imienin - komentują internauci.

