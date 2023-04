i Autor: Shutterstock Imię dla dziecka a znak zodiaku

Imiona dla dziewczynek

Wyjątkowe imię dla dziewczynki, które podbiło serca rodziców. Oznacza władczynię ludzkich serc

Wybór imienia dla dziecka to dla wielu przyszłych rodziców ciężki orzech do zgryzienia. Dzieci często otrzymują imię po innych członkach rodziny lub po świętych patronach. Jedno z imion dla dziewczynki cieszy się niesłabnącą popularności i podbija serca kolejnych pokoleń. To imię oznaczające wielką władczynią oraz potężną siłę i zwycięstwo. To jedno z najsilniejszych imion dla dziewczynki, które w 2023 roku również jest niezwykle popularne.