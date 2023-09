Zalando wraz z fundacją SexedPL wspiera kobiety w ramach inicjatywy “Mamy do pogadania”

Inicjatywa "Mamy do pogadania" ma na celu wspieranie rozwoju osobistego kobiet na każdym etapie ich rodzicielskiej podróży.

Projekt jest odpowiedzią na wyzwania, z jakimi borykają się mamy w Polsce: akceptacją własnego ciała, trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, odczuwaniem niesprawiedliwego traktowania z powodu sytuacji rodzinnej, a także presją społeczną i obciążeniem psychicznym.

Inicjatywa składa się z trzech części: bezpłatnych konsultacji online, cyklu spotkań w Poznaniu, Warszawie Łodzi oraz ogólnodostępnych treści edukacyjnych.

Program darmowych wydarzeń obejmuje panele dyskusyjne i warsztaty na temat: psychologii zmiany, przedsiębiorczości kobiet, prawa pracy oraz siostrzeństwa i seksuologii. Wśród panelistów znajdują się: Sylwia Chutnik (Fundacja MaMA), Marta Majrzchak-Ostrowska (Herstories), Sandra Frydrysiak (SWPS) oraz doradca prawny Marta Rolirad (Prawo jest proste). Ponadto w Poznaniu kobiety powracające na rynek pracy będą miały możliwość zrobienia profesjonalnego zdjęcia do CV. Zalandoi Fundacja SexedPL zapraszają do udziału w projekcie kobiety na różnych etapach macierzyństwa – od matek niemowląt po matki, których dzieci są już dorosłe.

Agata Stola, psychoterapeutka i seksuolożka, opiekunka merytoryczna projektu: Niezależnie czy myśli się o powrocie na etat, założeniu własnego biznesu, czy innej aktywności zawodowej, warto dowiedzieć się, jak o siebie zadbać – emocjonalnie, prawnie i fizycznie. Projekt wychodzi naprzeciw kobietom w wypracowaniu indywidualnego balansu pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym.Proponuje im w ramach spotkań szczere, otwarte i pełne czułości rozmowy między kobietami, którechcą cieszyć się macierzyństwem, jednocześnie nie rezygnując z siebie. Wierzę w to, że dobra mama to przede wszystkim spełniona i szczęśliwa kobieta.

Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando: Inicjatywa 'Mamy do pogadania' ma na celu wsparcie polskich mam, które borykają się z różnymi wyzwaniami i presją społeczną związaną z ich rolą. Projekt ten opiera się na dialogu kobiet i jest dedykowany właśnie im. Naszym priorytetem jest stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą zadawać pytania, dzielić się swoimi doświadczeniami, budować wspólnotę i uzyskiwać eksperckie porady. Całe to przedsięwzięcie nie mogłoby się udać bezwspółpracy z naszym zaufanym partnerem, Fundacją SexedPL. Poprzez to partnerstwo dążymy do nagłośnienia istotnej kwestii społecznej oraz udzielenia realnego wsparcia polskim mamom, na każdym etapie ich macierzyńskiej podróży.

Przez cały wrzesień, projektowi “Mamy do pogadania” będą towarzyszyć także darmowe konsultacje online, do których zaproszono specjalistów z czterech dziedzin - prawnika, seksuolożkę, psychoterapeutkę i położną. W mediach społecznościowych SexedPL (Instagram, Tiktok) znaleźć będzie można również różnorodne treści edukacyjne związane z projektem. Panele dyskusyjne i warsztaty są całkowicie bezpłatne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.sexed.pl oraz na profilach społecznościowych fundacji. Wszystkie spotkania zaplanowano w komfortowych przestrzeniach hoteli PURO.

i Autor: Materiały prasowe Zalando