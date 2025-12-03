Co robić na emeryturze, by nie czuć się samotnym? Wolontariat może być zaskakująco dobry dla zdrowia

Europejskie badania z 2024 roku potwierdzają, że wolontariat dla seniorów wiąże się z wyższą satysfakcją z życia i niższym wskaźnikiem śmiertelności

Ulga dla pracującego seniora pozwala dorobić do emerytury nawet 85 528 zł rocznie bez płacenia podatku

Analizy naukowe ujawniają, że już 1-2 godziny wolontariatu tygodniowo mogą zmniejszać ryzyko nadciśnienia u osób starszych

Rządowe programy takie jak 'Aktywni+' oferują w 2025 roku do 250 tys. zł na projekty aktywizujące seniorów

Samotność wśród seniorów w Polsce. Kto jest najbardziej narażony?

Skutki długotrwałej izolacji bywają niezwykle dotkliwe i nie ograniczają się jedynie do złego samopoczucia, często wpływając negatywnie na zdrowie psychiczne seniora. Wspomniana analiza wskazuje, że osamotnienie to jeden z głównych czynników ryzyka depresji u osób starszych. Z badania wynika również, że na wykluczenie społeczne najbardziej narażone są kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym, renciści oraz mieszkańcy mniejszych miejscowości i wsi.

Jak wolontariat wpływa na zdrowie seniora? Korzyści fizyczne i psychiczne

Okazuje się, że jednym z najlepszych sposobów na samotność na emeryturze jest zaangażowanie w wolontariat.

Ile można dorobić do emerytury? Limity, zarobki i ulga podatkowa

Aktywność zawodowa to dla wielu osób sprawdzony sposób nie tylko na podtrzymanie kontaktów społecznych, ale także na realne wsparcie domowego budżetu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dorabianie do emerytury jest możliwe bez żadnych konsekwencji, o ile dodatkowy przychód nie przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Warto też wiedzieć, że w bieżącym, 2025 roku, wynagrodzenie brutto za pół etatu wzrosło do 2333 zł. Co najważniejsze, od 2022 roku funkcjonuje korzystna ulga dla pracującego seniora, który nie pobiera świadczenia. Pozwala ona na osiągnięcie przychodu do 85 528 zł rocznie bez płacenia podatku.

Jakie programy i instytucje wspierają aktywnych seniorów w Polsce?

Osoby poszukujące inspiracji do działania mogą skorzystać z szerokiej oferty instytucjonalnej, takiej jak chociażby Uniwersytety Trzeciego Wieku, które w bieżącym roku obchodzą swoje 50-lecie i zrzeszają już prawie 700 placówek w całej Polsce. Państwo również aktywnie wspiera aktywnych seniorów poprzez dedykowane programy, czego świetnym przykładem jest „Senior+”, w ramach którego powstają Domy i Kluby Seniora zachęcające do działań wolontariackich.