Dorabiasz do emerytury? W takiej sytuacji mogą Ci zabrać pieniądze

Ulga PIT-0 dla seniora w połączeniu z kwotą wolną pozwala zarobić do 115 528 zł rocznie bez podatku dochodowego

Eksperci potwierdzają, że po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego można dorabiać bez żadnych limitów przychodów i obaw o zmniejszenie świadczenia

Działalność nierejestrowana w 2025 roku to legalny sposób na sprzedaż rękodzieła bez firmy i składek ZUS do kwoty 50 000 zł przychodu

Dane ZUS wskazują, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć przyszłe świadczenie o około 3,7 procent

Jak dorobić do emerytury bez ZUS i firmy? Wszystko o działalności nierejestrowanej

Masz talent do tworzenia pięknych rzeczy i chcesz przekuć pasję w dodatkowy dochód na emeryturze, ale przerażają cię formalności? Istnieje proste i legalne rozwiązanie, które nie wymaga rejestracji w urzędach ani opłacania składek ZUS. Mowa o działalności nierejestrowanej, czyli idealnej formie zarobkowania dla każdego, kto chce sprzedawać swoje rękodzieło na mniejszą skalę.

Zasady są bardzo klarowne i stworzone z myślą o osobach dorabiających do domowego budżetu. W 2025 roku można prowadzić taką sprzedaż, o ile twój roczny przychód nie przekroczy 50 000 zł. Warto jedynie pamiętać o prowadzeniu prostej ewidencji sprzedaży, na przykład w zeszycie, oraz wystawianiu rachunków lub faktur na życzenie klienta.

Ulga PIT-0 dla seniora. Do jakiej kwoty można dorobić bez płacenia podatku?

Oczywiście, a co więcej, istnieje specjalne rozwiązanie, które pozwala seniorom zachować więcej pieniędzy w kieszeni. Mowa o tak zwanej uldze dla pracujących seniorów (znanej też jako PIT-0 dla seniora), z której mogą skorzystać osoby po 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), o ile podlegają ubezpieczeniom społecznym. Pozwala ona na zwolnienie z podatku dochodowego przychodów do kwoty aż 85 528 zł rocznie. To nie wszystko, ponieważ ulga ta łączy się z ogólną kwotą wolną od podatku, która wynosi 30 000 zł. W praktyce oznacza to, że pracujący emeryt, który rozlicza się według skali podatkowej, zapłaci podatek dopiero po przekroczeniu łącznego przychodu w wysokości 115 528 zł w ciągu roku.

Dorabianie na emeryturze a ZUS. Kogo nie dotyczą limity przychodów?

To jedna z najczęstszych obaw seniorów, którzy zastanawiają się, czy dodatkowa praca nie sprawi, że ZUS zmniejszy lub zawiesi ich świadczenie. Na szczęście mamy dobre wieści: jeśli osiągnąłeś już powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, możesz zarabiać bez żadnych ograniczeń. Twój dodatkowy dochód, niezależnie od jego wysokości, nie wpłynie na kwotę otrzymywanej emerytury.

Warto wiedzieć, że limity dorabiania dotyczą wyłącznie osób na wcześniejszych emeryturach. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo może nawet przynieść miłą niespodziankę w postaci zwiększenia przyszłego świadczenia. Okazuje się bowiem, że każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi emeryturę o około 3,7 proc., co po pięciu latach daje kwotę wyższą o ponad jedną piątą.

Gdzie sprzedawać rękodzieło? Platformy internetowe i zasady sprzedaży na targu

Świat cyfrowy stoi przed seniorami otworem. Najnowsze dane pokazują, że osoby po 65. roku życia coraz śmielej poruszają się w internecie, chętnie robiąc zakupy online. Warto więc rozważyć sprzedaż przez internet na popularnych platformach z rękodziełem, takich jak Allegro czy Art-madam. Dla zwolenników tradycyjnych form, świetnym miejscem pozostają lokalne targowiska. Należy tu jednak pamiętać o obowiązku uiszczenia opłaty targowej, która w 2025 roku nie może przekroczyć 953,38 zł dziennie. Jest też kolejne ułatwienie: sprzedając w internecie klientom indywidualnym i nie przekraczając 20 000 zł rocznego przychodu, jest się zwolnionym z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.