Płatności BLIKIEM w telefonie? Poznaj jedną zasadę, by twoje pieniądze były bezpieczne

Analiza danych Polskiego Standardu Płatności potwierdza, że płatności BLIK są bezpieczniejsze od karty

Specjaliści wskazują na jedną złotą zasadę, która skutecznie chroni przed oszustwem na kod BLIK

Wypłata z bankomatu BLIK jest możliwa w 95% maszyn w Polsce nawet bez posiadania portfela przy sobie

Aktywacja BLIK w aplikacji twojego banku to prosty proces ułatwiony przez nowe przepisy z 2025 roku

Co trzeci senior w Polsce płaci BLIKIEM. Na czym polega jego popularność?

Płatności telefonem to już nie tylko domena młodych, a BLIK staje się coraz popularniejszym wyborem wśród dojrzałych Polaków. Jak podaje raport Fundacji Kobiety e-Biznesu „Seniorzy w świecie cyfrowym 2025”, już co trzecia osoba po 65. roku życia śmiało korzysta z tej formy płatności. To wyraźny sygnał, że wygoda i bezpieczeństwo przekonują coraz szersze grono użytkowników, którzy cenią sobie nowoczesne i proste rozwiązania.

Skąd ta rosnąca popularność i zaufanie? Według danych Polskiego Standardu Płatności, tylko w trzecim kwartale 2025 roku BLIK przetworzył transakcje o wartości ponad 112 miliardów złotych, co świadczy o jego stabilności. Przede wszystkim jednak BLIK jest odpowiedzią na największą obawę związaną z zakupami w sieci, czyli bezpieczeństwo. Płacąc BLIKIEM, nie trzeba podawać danych swojej karty, co stanowi kluczową barierę ochronną dla naszych pieniędzy.

Jak aktywować BLIK w aplikacji bankowej? Instrukcja krok po kroku

Uruchomienie BLIKA jest znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać, i zajmuje dosłownie chwilę. Wystarczy otworzyć aplikację swojego banku na smartfonie, wejść w ustawienia, a następnie znaleźć opcję związaną z płatnościami BLIK. Tam należy wybrać konto bankowe, z którego będą pobierane środki, i zatwierdzić ten wybór swoim kodem PIN do aplikacji. Co ważne, dzięki nowym przepisom, takim jak European Accessibility Act z 2025 roku, aplikacje bankowe stają się coraz bardziej przyjazne i czytelne dla seniorów, co dodatkowo ułatwia cały proces.

Płatność BLIKIEM w sklepie i internecie. Jak to działa w praktyce?

BLIK oferuje dwa wygodne sposoby płatności, które chronią dane twojej karty. W sklepie stacjonarnym wystarczy, że poinformujesz sprzedawcę o chęci zapłaty BLIKIEM. Następnie odblokuj swój telefon i zbliż go do terminala – płatność zbliżeniowa zostanie zrealizowana automatycznie, bez potrzeby uruchamiania aplikacji. Z kolei robiąc zakupy w internecie, wybierz BLIK jako metodę płatności, przepisz 6-cyfrowy kod wyświetlony w aplikacji bankowej, a na koniec zatwierdź transakcję w telefonie za pomocą swojego kodu PIN.

Na czym polega oszustwo "na kod BLIK"? Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

System BLIK został zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, które opiera się na dwóch solidnych filarach. Po pierwsze, każdy wygenerowany kod jest unikalny, jednorazowy i ważny tylko przez dwie minuty. To sprawia, że jego przechwycenie i ponowne użycie przez oszustów jest praktycznie niemożliwe. Po drugie, każda transakcja, niezależnie od kwoty, musi zostać przez ciebie osobiście potwierdzona w aplikacji bankowej za pomocą twojego indywidualnego kodu PIN.

Jest jednak jedna, złota zasada, o której zawsze warto pamiętać: nigdy nie podawaj kodu BLIK nikomu, kto o niego prosi telefonicznie lub przez internet. Oszuści często podszywają się pod członków rodziny lub pracowników banku. Pamiętaj, że twój bank również nigdy nie poprosi cię o kod w mailu czy SMS-ie. To sygnał alarmowy! Dla dodatkowej ochrony warto w ustawieniach aplikacji bankowej ustawić dzienne limity transakcji, na przykład do kwoty 1000 zł, oraz regularnie zerkać w historię swoich płatności.

Wypłata z bankomatu bez karty i płatności odroczone. Co jeszcze potrafi BLIK?

BLIK to znacznie więcej niż tylko płatności – to wszechstronne narzędzie finansowe w twoim telefonie. Zdarzyło ci się zapomnieć portfela? Żaden problem. BLIK to prosta recepta na takie sytuacje, ponieważ pozwala na szybką wypłatę gotówki z bankomatu bez karty w aż 95% maszyn w całej Polsce. W przypadku nieprzewidzianych wydatków warto też wiedzieć o usłudze „BLIK Płacę Później”, która pozwala odroczyć płatność nawet o 30 dni bez żadnych odsetek, z limitem sięgającym 4000 zł. System dynamicznie się rozwija, umożliwiając już płatności w słowackich sklepach internetowych i przygotowując się do ekspansji na kolejne kraje Unii Europejskiej.