Spadek z długami może być pułapką. Zobacz, jak prawo chroni twój majątek

Analiza przepisów prawnych wskazuje na trzy kluczowe możliwości uniknięcia pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe

Dziedziczenie mieszkania z kredytem hipotecznym nie chroni nieruchomości przed licytacją bankową, nawet przy ograniczonej odpowiedzialności

Eksperci wyjaśniają, na czym polega solidarna odpowiedzialność za długi spadkowe i jak zgłosić spadek, by uniknąć podatku

Spadek z długami. Co robić i ile masz czasu na decyzję?

Dziedziczenie w polskim prawie obejmuje zarówno aktywa, jak i pasywa osoby zmarłej. Oznacza to, że wraz z mieszkaniem czy oszczędnościami można nieoczekiwanie wpaść w finansową pułapkę, przejmując także niespłacone kredyty i inne zobowiązania. Spadkobierca ma sześć miesięcy na podjęcie kluczowej decyzji od momentu, gdy dowie się o swoim powołaniu do spadku. To kluczowy czas, by zastanowić się, co zrobić ze spadkiem z długami.

Co ważne, jeśli w tym terminie nie podejmiemy żadnych kroków, prawo zadziała na naszą korzyść. Spadek zostanie bowiem automatycznie przyjęty z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Jest to swoista tarcza ochronna, która ogranicza naszą odpowiedzialność za długi spadkowe pozostawione przez zmarłego.

Odrzucenie spadku czy przyjęcie z długami? Poznaj trzy dostępne możliwości

Stojąc przed tym ważnym wyborem, w ciągu półrocznego terminu mamy trzy główne możliwości. Możemy przyjąć spadek wprost, co oznacza pełną odpowiedzialność za długi całym swoim majątkiem. Drugą opcją jest całkowite odrzucenie spadku, czyli rezygnacja zarówno z aktywów, jak i zobowiązań. Trzecim, często najbezpieczniejszym rozwiązaniem, jest wspomniane przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które chroni nasz prywatny majątek. Warto przy tym pamiętać o kluczowej zasadzie: termin sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o powołaniu do spadku, a nie od daty śmierci bliskiej osoby.

Dobrodziejstwo inwentarza, czyli spadek bez ryzyka. Jak to działa w praktyce?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to często najlepsze wyjście, gdy nie mamy pewności co do finansów zmarłego. W praktyce oznacza to, że za ewentualne długi spadkowe odpowiadamy tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Innymi słowy, jeśli odziedziczymy aktywa o wartości 50 tysięcy złotych, a długi wynoszą 100 tysięcy, wierzyciele mogą żądać od nas spłaty wyłącznie do kwoty 50 tysięcy złotych.

Warunkiem skorzystania z tej ochrony jest sporządzenie tak zwanego wykazu lub spisu inwentarza, czyli dokładnej listy majątku i długów zmarłego. Warto mieć na uwadze, że koszt takiej procedury może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. To jednak ważny krok, bo trzeba pamiętać, że jakakolwiek próba oszustwa, na przykład celowe pominięcie cennych przedmiotów w spisie, jest sygnałem alarmowym dla wierzycieli i skutkuje utratą ochrony oraz pełną odpowiedzialnością za zobowiązania.

Dziedziczenie mieszkania z kredytem. Czy bank może je zabrać?

Kredyt hipoteczny w spadku to szczególny i często kłopotliwy przypadek. Nawet jeśli przyjmiemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza, stajemy się dłużnikami banku. Nasza odpowiedzialność finansowa jest co prawda ograniczona do wartości odziedziczonej nieruchomości, ale to nie chroni jej przed egzekucją. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku braku spłaty rat, bank ma prawo dochodzić swoich roszczeń, wszczynając postępowanie egzekucyjne i finalnie licytując odziedziczone mieszkanie.

Nie tylko kredyty. Jakie inne długi można odziedziczyć i jak uniknąć podatku?

Zanim podejmiemy ostateczną decyzję, dobrym pomysłem jest dokładne sprawdzenie sytuacji finansowej spadkodawcy, w tym jego ewentualnych zaległości podatkowych, które również przechodzą na spadkobierców. Co ważne, najbliższa rodzina (małżonek, dzieci, rodzice) może być zwolniona z podatku od spadku, ale jak informują oficjalne źródła rządowe, warunkiem jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Warto również wiedzieć, że do momentu formalnego podziału spadku wszyscy spadkobiercy odpowiadają za długi solidarnie. To poważna pułapka, bo oznacza, że wierzyciel może żądać spłaty całości długu od jednej, najbardziej wypłacalnej osoby.