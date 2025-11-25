Spłacasz pożyczkę lub chwilówkę? Być może możesz odzyskać wszystkie koszty

Dane UOKiK z ubiegłego roku potwierdzają, że oszustwa firm pożyczkowych na seniorach to rosnący i alarmujący problem

Nowa ustawa antylichwiarska radykalnie obniża maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu do 45% pożyczonej kwoty

Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnia, jak błędnie podane RRSO może uruchomić sankcję kredytu darmowego i zwrot wszystkich kosztów

Wcześniejsza spłata pożyczki uprawnia do proporcjonalnego zwrotu prowizji, a jego wysokość pomoże obliczyć darmowy kalkulator UOKiK

Oszustwa firm pożyczkowych na seniorach. Na co trzeba uważać?

Niestety, osoby starsze to często wymarzony cel dla nieuczciwych firm pożyczkowych, które bez skrupułów wykorzystują ich zaufanie i mniejszą biegłość w finansowych zawiłościach. To sygnał alarmowy, który potwierdzają dane Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z ubiegłego roku. Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na agresywne praktyki, a finałem jest często wpadnięcie w pętlę długów, z której niezwykle trudno się wydostać.

Oszuści stosują cały wachlarz metod, by skłonić do podpisania niekorzystnej umowy. Czasem kuszą drobnymi prezentami na specjalnych pokazach, a innym razem oferują kolejne pożyczki na spłatę poprzednich. Ta druga praktyka, znana jako „rolowanie długu”, to prosta droga do lawinowego wzrostu kosztów. Jak informuje UOKiK, za takie właśnie działania na jedną z firm nałożono wysoką karę finansową, co pokazuje skalę problemu.

Jak sprawdzić prawdziwy koszt pożyczki? Zwróć uwagę na RRSO i nowe przepisy

Kluczowym wskaźnikiem, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, w skrócie RRSO. To właśnie ona pokazuje całkowity koszt kredytu, bez żadnych niedomówień. Niestety, nieuczciwe firmy często celowo zaniżają lub błędnie obliczają RRSO, by ich oferta wydawała się bardziej kusząca. Jak potwierdził w lutym tego roku Trybunał Sprawiedliwości UE, każda nieprawidłowość w RRSO, nieważne czy jest to jej zaniżenie, czy zawyżenie, narusza prawa konsumenta.

Na szczęście jest też nutka optymizmu. Od ubiegłego roku obowiązuje nowa ustawa antylichwiarska, która znacznie ogranicza apetyt firm pożyczkowych. Jak podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości, pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą teraz przekroczyć 45% pożyczonej kwoty. To naprawdę duża zmiana, ponieważ dla umów zawartych przed 18 grudnia 2022 roku limit ten był znacznie wyższy i mógł sięgnąć nawet 100% wartości kredytu.

Jak działa sankcja kredytu darmowego? Sprawdź, czy możesz odzyskać koszty pożyczki

Sankcja kredytu darmowego to prawdziwy as w rękawie konsumenta, pozwalający odzyskać niesłusznie naliczone opłaty. Zastanawiasz się, jak unieważnić umowę pożyczki lub przynajmniej jej koszty? Właśnie to prawo może być odpowiedzią. Jeśli firma pożyczkowa naruszyła przepisy, na przykład błędnie podała RRSO lub umowa była niekompletna, można skorzystać z tej możliwości. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, w takiej sytuacji pożyczkobiorca oddaje tylko pożyczony kapitał, bez żadnych odsetek i dodatkowych kosztów. Warto jednak pamiętać o kluczowym terminie. Na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji ma się rok od dnia wykonania umowy, czyli jej całkowitej spłaty.

Jak odzyskać pieniądze za wcześniejszą spłatę pożyczki? Skorzystaj z kalkulatora UOKiK

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wcześniejsza spłata pożyczki to nie tylko ulga, ale też prawo do odzyskania pieniędzy. Chodzi o proporcjonalny zwrot poniesionych kosztów, takich jak prowizja czy opłaty przygotowawcze. To istotna informacja dla każdego, kogo interesuje zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę. Kwotę tę oblicza się tak zwaną metodą liniową, która, jak wyjaśnia UOKiK, uwzględnia każdy dzień, o który skrócono okres kredytowania. Aby ułatwić konsumentom oszacowanie należnej sumy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępnił na swojej stronie internetowej specjalny, darmowy kalkulator. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z niego i upewnienie się, czy firma pożyczkowa rozliczyła się z nami uczciwie.