Najpiękniejsze życzenia dla dziadków. Chwytające za serce słowa na Dzień Babci i Dziadka

Najpiękniejsze wierszyki dla dziadków z okazji Dzień Babci i Dziadka
Dzień babci i Dziadka to doskonała okazja, aby podziękować im za miłość, jaką nas darzą oraz za ich obecność w naszym życiu. 21 i 22 stycznia wysyłamy wszystkim babciom i dziadkom najpiękniejsze życzenia. Poniżej znajdziesz gotowe wierszyki, które możesz skopiować i wysłać ukochanym dziadkom w wiadomości tekstowej.
W poniedziałki - pomyślności,
a we wtorki-kosz radości,
w środy, czwartki-precz zmartwienia!
Niech i w piątki strapień nie ma.
***
Kochana babciu, kochany dziadku,
dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia,
niech wam się spełnią wszystkie marzenia!
***
W dniu Święta Dziadka i Babci zamiast poczciwych kapci,
od wnuków serdeczne życzenia - niech się Wam spełnią Wasze marzenia.
Bo nie jest za późno na ten uśmiech na twarzy, płynący ze spełnienia marzeń.
***
Aby babcia i dziadziunio w zdrowiu długo żyli.
Aby uśmiech dla nas mieli w swojej każdej wolnej chwili.
***
Na Dzień Babci i Dzień Dziadka chcę Wam złożyć serdeczne życzenia,
byście lat setnych dożyli, nie wiedząc, co to zmartwienia.
***
W dniu tak uroczystym, w dniu Waszego święta,
składam Wam życzenia, o Was pamiętam.
By życie Wasze kwiatami było usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.
***
Tobie, mój kochany dziadku
życzę szczęścia i dostatku.
Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze
w domu, w kinie i na spacerze.
***
Wesołe słońce, wesoło patrzy
i ciepły uśmiech posyła babci.
I ja też, Babciu, mam dziś dla Ciebie
uśmiech jak słonko jasne na niebie.
***
Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,
póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty, mucho, ty, komarze, pijcie wodę powoli,
aż się dziadzio z babunią nażyją do woli!
***
Babciu, Dziadku, coś Wam dam,
Jedno serce, które mam.
A w tym sercu róży kwiat,
Babciu, Dziadku – żyjcie sto lat!
Najpiękniejsze życzenia dla dziadków na Dzień Babci i Dziadka - wzruszające i krótkie
- Kochani Dziadkowie, dziękujemy Wam za bezmiar miłości, ciepła i mądrości, którymi nas obdarowujecie. Jesteście fundamentem naszej rodziny i skarbnicą najpiękniejszych wspomnień. Życzymy Wam zdrowia, które pozwoli cieszyć się każdą chwilą, oraz niekończącej się radości.
- Dla naszych najdroższych Dziadków – dziękujemy za Wasze serca, które zawsze są dla nas otwarte, za cierpliwość i wyrozumiałość. Wasza obecność w naszym życiu to najcenniejszy dar. Życzymy Wam długich lat w zdrowiu, spokoju i wzajemnej miłości.
- Kochana Babciu, Kochany Dziadku, jesteście naszymi przewodnikami po życiu i najlepszymi nauczycielami. Dziękujemy za każdą opowiedzianą historię, otartą łzę i wspólną chwilę radości. Z całego serca życzymy Wam zdrowia, sił i uśmiechu na każdy dzień.
- Dziadkowie, to Wy nauczyliście nas, co znaczy bezwarunkowa miłość i wsparcie. Dziękujemy za Wasz czas, troskę i ciepło domowego ogniska, które tworzycie. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam tylko szczęście i dumę z naszej wielkiej rodziny.
- Kochani Dziadkowie, życzymy Wam mnóstwa zdrowia, uśmiechu od ucha do ucha i samych słonecznych dni. Jesteście najlepsi!
- Dla Babci i Dziadka moc najserdeczniejszych życzeń – zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękujemy, że jesteście!
- W Dniu Babci i Dziadka ślemy Wam moc uścisków! Życzymy Wam dużo sił, radości i miłości na każdy dzień.
- Kochani, niech zdrowie Wam dopisuje, a uśmiech nigdy nie znika z Waszych twarzy. Wszystkiego, co najpiękniejsze!