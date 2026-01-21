Najpiękniejsze życzenia dla dziadków. Chwytające za serce słowa na Dzień Babci i Dziadka

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-21 5:50

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka składamy 21 i 22 stycznia, bo wtedy swoje święta obchodzą nasi ukochani dziadkowie. Przekazujemy im najpiękniejsze życzenia na Dzień Babci i Dziadka, wręczamy prezenty, spędzamy wspólnie czas. Wszystko po to, aby im podziękować za miłość i obecność w naszym życiu. Krótkie życzenia i wierszyki, które dosłownie chwytają za serce, są najlepszym sposobem na okazanie im wdzięczności.

Najpiękniejsze wierszyki dla dziadków z okazji Dzień Babci i Dziadka

Dzień babci i Dziadka to doskonała okazja, aby podziękować im za miłość, jaką nas darzą oraz za ich obecność w naszym życiu. 21 i 22 stycznia wysyłamy wszystkim babciom i dziadkom najpiękniejsze życzenia. Poniżej znajdziesz gotowe wierszyki, które możesz skopiować i wysłać ukochanym dziadkom w wiadomości tekstowej.

W poniedziałki - pomyślności,

a we wtorki-kosz radości,

w środy, czwartki-precz zmartwienia!

Niech i w piątki strapień nie ma.

***

Kochana babciu, kochany dziadku,

dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,

do tego dokładam serdeczne życzenia,

niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

***

W dniu Święta Dziadka i Babci zamiast poczciwych kapci,

od wnuków serdeczne życzenia - niech się Wam spełnią Wasze marzenia.

Bo nie jest za późno na ten uśmiech na twarzy, płynący ze spełnienia marzeń.

***

Aby babcia i dziadziunio w zdrowiu długo żyli.

Aby uśmiech dla nas mieli w swojej każdej wolnej chwili.

***

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka chcę Wam złożyć serdeczne życzenia,

byście lat setnych dożyli, nie wiedząc, co to zmartwienia.

***

W dniu tak uroczystym, w dniu Waszego święta,

składam Wam życzenia, o Was pamiętam.

By życie Wasze kwiatami było usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek.

***

Tobie, mój kochany dziadku

życzę szczęścia i dostatku.

Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze

w domu, w kinie i na spacerze.

***

Wesołe słońce, wesoło patrzy

i ciepły uśmiech posyła babci.

I ja też, Babciu, mam dziś dla Ciebie

uśmiech jak słonko jasne na niebie.

***

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty, mucho, ty, komarze, pijcie wodę powoli,

aż się dziadzio z babunią nażyją do woli!

***

Babciu, Dziadku, coś Wam dam,

Jedno serce, które mam.

A w tym sercu róży kwiat,

Babciu, Dziadku – żyjcie sto lat!

Najpiękniejsze życzenia dla dziadków na Dzień Babci i Dziadka - wzruszające i krótkie

  • Kochani Dziadkowie, dziękujemy Wam za bezmiar miłości, ciepła i mądrości, którymi nas obdarowujecie. Jesteście fundamentem naszej rodziny i skarbnicą najpiękniejszych wspomnień. Życzymy Wam zdrowia, które pozwoli cieszyć się każdą chwilą, oraz niekończącej się radości.
  • Dla naszych najdroższych Dziadków – dziękujemy za Wasze serca, które zawsze są dla nas otwarte, za cierpliwość i wyrozumiałość. Wasza obecność w naszym życiu to najcenniejszy dar. Życzymy Wam długich lat w zdrowiu, spokoju i wzajemnej miłości.
  • Kochana Babciu, Kochany Dziadku, jesteście naszymi przewodnikami po życiu i najlepszymi nauczycielami. Dziękujemy za każdą opowiedzianą historię, otartą łzę i wspólną chwilę radości. Z całego serca życzymy Wam zdrowia, sił i uśmiechu na każdy dzień.
  • Dziadkowie, to Wy nauczyliście nas, co znaczy bezwarunkowa miłość i wsparcie. Dziękujemy za Wasz czas, troskę i ciepło domowego ogniska, które tworzycie. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam tylko szczęście i dumę z naszej wielkiej rodziny.
  • Kochani Dziadkowie, życzymy Wam mnóstwa zdrowia, uśmiechu od ucha do ucha i samych słonecznych dni. Jesteście najlepsi!
  • Dla Babci i Dziadka moc najserdeczniejszych życzeń – zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękujemy, że jesteście!
  • W Dniu Babci i Dziadka ślemy Wam moc uścisków! Życzymy Wam dużo sił, radości i miłości na każdy dzień.
  • Kochani, niech zdrowie Wam dopisuje, a uśmiech nigdy nie znika z Waszych twarzy. Wszystkiego, co najpiękniejsze!
Przeczytaj także:
Prezenty na Dzień Babci i Dziadka. Co podarować dziadkom? Prezentownik
Za co Polacy kochają swoje babcie? Sonda z okazji Dnia Babci i Dziadka
QUIZ Dzień babci i dziadka - Jak dobrze znacie ten polski zwyczaj?
Pytanie 1 z 9
Kiedy w Polce obchodzimy dzień babci?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DZIEŃ DZIADKA
DZIEŃ BABCI