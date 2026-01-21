Najpiękniejsze życzenia dla dziadków. Chwytające za serce słowa na Dzień Babci i Dziadka

Najpiękniejsze wierszyki dla dziadków z okazji Dzień Babci i Dziadka

Dzień babci i Dziadka to doskonała okazja, aby podziękować im za miłość, jaką nas darzą oraz za ich obecność w naszym życiu. 21 i 22 stycznia wysyłamy wszystkim babciom i dziadkom najpiękniejsze życzenia. Poniżej znajdziesz gotowe wierszyki, które możesz skopiować i wysłać ukochanym dziadkom w wiadomości tekstowej.

W poniedziałki - pomyślności,

a we wtorki-kosz radości,

w środy, czwartki-precz zmartwienia!

Niech i w piątki strapień nie ma.

***

Kochana babciu, kochany dziadku,

dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,

do tego dokładam serdeczne życzenia,

niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

***

W dniu Święta Dziadka i Babci zamiast poczciwych kapci,

od wnuków serdeczne życzenia - niech się Wam spełnią Wasze marzenia.

Bo nie jest za późno na ten uśmiech na twarzy, płynący ze spełnienia marzeń.

***

Aby babcia i dziadziunio w zdrowiu długo żyli.

Aby uśmiech dla nas mieli w swojej każdej wolnej chwili.

***

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka chcę Wam złożyć serdeczne życzenia,

byście lat setnych dożyli, nie wiedząc, co to zmartwienia.

***

W dniu tak uroczystym, w dniu Waszego święta,

składam Wam życzenia, o Was pamiętam.

By życie Wasze kwiatami było usłane,

tak piękne i czyste jak letni poranek.

***

Tobie, mój kochany dziadku

życzę szczęścia i dostatku.

Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze

w domu, w kinie i na spacerze.

***

Wesołe słońce, wesoło patrzy

i ciepły uśmiech posyła babci.

I ja też, Babciu, mam dziś dla Ciebie

uśmiech jak słonko jasne na niebie.

***

Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty, mucho, ty, komarze, pijcie wodę powoli,

aż się dziadzio z babunią nażyją do woli!

***

Babciu, Dziadku, coś Wam dam,

Jedno serce, które mam.

A w tym sercu róży kwiat,

Babciu, Dziadku – żyjcie sto lat!

Najpiękniejsze życzenia dla dziadków na Dzień Babci i Dziadka - wzruszające i krótkie

Kochani Dziadkowie, dziękujemy Wam za bezmiar miłości, ciepła i mądrości, którymi nas obdarowujecie. Jesteście fundamentem naszej rodziny i skarbnicą najpiękniejszych wspomnień. Życzymy Wam zdrowia, które pozwoli cieszyć się każdą chwilą, oraz niekończącej się radości.

Dla naszych najdroższych Dziadków – dziękujemy za Wasze serca, które zawsze są dla nas otwarte, za cierpliwość i wyrozumiałość. Wasza obecność w naszym życiu to najcenniejszy dar. Życzymy Wam długich lat w zdrowiu, spokoju i wzajemnej miłości.

Kochana Babciu, Kochany Dziadku, jesteście naszymi przewodnikami po życiu i najlepszymi nauczycielami. Dziękujemy za każdą opowiedzianą historię, otartą łzę i wspólną chwilę radości. Z całego serca życzymy Wam zdrowia, sił i uśmiechu na każdy dzień.

Dziadkowie, to Wy nauczyliście nas, co znaczy bezwarunkowa miłość i wsparcie. Dziękujemy za Wasz czas, troskę i ciepło domowego ogniska, które tworzycie. Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam tylko szczęście i dumę z naszej wielkiej rodziny.

Kochani Dziadkowie, życzymy Wam mnóstwa zdrowia, uśmiechu od ucha do ucha i samych słonecznych dni. Jesteście najlepsi!

Dla Babci i Dziadka moc najserdeczniejszych życzeń – zdrowia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękujemy, że jesteście!

W Dniu Babci i Dziadka ślemy Wam moc uścisków! Życzymy Wam dużo sił, radości i miłości na każdy dzień.

Kochani, niech zdrowie Wam dopisuje, a uśmiech nigdy nie znika z Waszych twarzy. Wszystkiego, co najpiękniejsze!

