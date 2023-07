Życzenia na trzydziestą piątą rocznicę ślubu. Piękne, oryginalne i wzruszające propozycje

Życzę nam kolejnych 35 lat szczęścia i miłości w małżeństwie.

Życzę nam, żeby każdy dzień naszego małżeństwa był pełen radości i uśmiechu.

Niech nasze serca zawsze płoną miłością dla siebie nawzajem.

Życzę nam zdrowia i siły, żebyśmy mogli cieszyć się jeszcze wieloma wspólnymi latami.

Niech nasza miłość wzrasta z każdym rokiem, a nasze więzi stają się coraz silniejsze.

Życzę nam, żebyśmy zawsze mogli polegać na sobie i dzielić radości oraz smutki.

Niech nasza miłość stanowi inspirację dla innych par, pokazując im, jak piękne może być życie we dwoje.

Życzę nam, żebyśmy spełnili wszystkie swoje marzenia i cele, jakie mamy w życiu.

Niech przyjaźń i wzajemne zrozumienie towarzyszą nam na każdym kroku.

Życzę nam, żebyśmy wciąż odkrywali nowe rzeczy i cieszyli się z każdej chwili spędzonej razem.

Życzę nam radości z bycia razem, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość.

Życzę nam, żebyśmy nadal odkrywali nowe pasje i zainteresowania, które będą nam dawać radość.

Z okazji 35. rocznicy ślubu życzę nam, żeby nasza miłość trwała wiecznie.

Dlaczego trzydziesta piąta rocznica ślubu nazywana jest koralową?

Trzydziesta piąta rocznica ślubu nazywana jest koralową, ponieważ koral jest symbolem trwałości, piękna i mocy. Koral to twardy, organiczny materiał, który rośnie na dnie oceanu i ma wiele warstw, co symbolizuje trwałość małżeństwa, które przetrwało wiele lat. Koral jest również piękny i kolorowy, co odzwierciedla radość i wspaniałe chwile, jakie para małżeńska przeżyła przez 35 lat razem.