Nowe fakty

19-latek stracił panowanie nad bmw i uderzył w renault. Prawo jazdy miał dwa tygodnie

Policja przekazała szczegółowe informacje na temat wypadku, do którego doszło wczoraj (13 marca) na ul. Mickiewicza. Jako sprawca kraksy został wskazany 19-latek z województwa podkarpackiego, który kierował bmw. Na śliskiej jezdni stracił on panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia czołowo-bocznego z renault. Kobieta kierująca drugim z aut trafiła do szpitala.