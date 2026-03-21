Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu otrzymała opinię biegłych psychiatrów dotyczącą Piotra R., podejrzanego o potrójne zabójstwo.

Biegli stwierdzili, że Piotr R. w chwili popełniania czynów miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia i kierowania swoim postępowaniem.

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 października 2025 roku w Barcicach, gdzie w domu jednorodzinnym znaleziono ciała trzech osób z rozległymi obrażeniami głowy.

25-letni Piotr R., syn jednej z ofiar, nie przyznał się formalnie do zarzutów zabójstwa, ale potwierdził dokonanie czynów w złożonych wyjaśnieniach.

Potrójne zabójstwo w Barcicach: Szczegóły makabrycznej zbrodni

Do makabrycznego odkrycia doszło 14 października 2025 roku w Barcicach. W domu jednorodzinnym znaleziono ciała trzech osób. Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu, ofiary zginęły w wyniku rozległych obrażeń głowy. Ciała zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych, które przeprowadzono w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie, potwierdzając brutalny charakter zbrodni.

Szybko ustalono, że za potrójnym zabójstwem stoi 25-letni Piotr R., syn jednej z ofiar. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator przedstawił mu zarzuty zabójstwa trzech osób. Chociaż Piotr R. formalnie nie przyznał się do stawianych zarzutów, w trakcie przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia, w których potwierdził dokonanie zarzuconych mu czynów.

Opinia biegłych dotycząca poczytalności Piotra R.

Kluczowym elementem w toku śledztwa okazała się historia leczenia psychiatrycznego Piotra R. Jak ustalono, podejrzany w przeszłości leczył się psychiatrycznie, co natychmiast skierowało uwagę śledczych na jego stan zdrowia psychicznego w momencie popełnienia zbrodni. W związku z tym Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu zleciła przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu poinformowała, że uzyskała opinię biegłych lekarzy psychiatrów, którzy po przeprowadzeniu obserwacji sądowo-psychiatrycznej Piotra R. stwierdzili, że mężczyzna, dokonując zarzuconych mu czynów, miał zniesioną zdolność rozumienia ich znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. W związku z tym 25-latek nie będzie mógł odpowiadać karnie za swój czyn. Najprawdopodobniej prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

