4-letnia Hania zginęła z rąk swojej matki. Jest decyzja w sprawie Agnieszki G.

4-letnia Hania kochała zwierzęta i była oczkiem w głowie swojego taty. Jej krótkie życie zakończyło się w nagły i przerażający sposób. Dziecko zostało utopione przez własną matkę Agnieszkę G. Następnie kobieta usiłowała targnąć się na własne życie, lecz zrobiła to nieskutecznie. W toku postępowania Agnieszka G. nie ukrywała, że to ona popełniła straszną zbrodnię. Do więzienia jednak nie trafi.

Po kilku miesiącach od przerażającej tragedii w Zagórzanach prokuratura zawnioskowała o umorzenie postępowania. Przyczyną jest stan zdrowia psychicznego Agnieszki G. Śledczy po zasięgnięciu opinii biegłych uznali, że kobieta nie może odpowiadać karnie za swój czyn. Zostanie natomiast przymusowo skierowana do zakładu psychiatrycznego.

- W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok dziecka ustalono, że przyczyną śmierci dziewczynki było utonięcie. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że czynu dopuściła się matka dziecka, która po zdarzeniu usiłowania popełnić samobójstwo. 40-letnia kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala, gdzie następnego dnia usłyszała zarzut zabójstwa. W przeszłości kobieta leczyła się psychiatrycznie. W toku prowadzonego postępowania powołano biegłych psychiatrów, na wniosek których Sąd zarządził obserwację psychiatryczną wobec podejrzanej. Biegli wskazali, że w czasie popełniania zarzucanego jej czynu , kobieta miała zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem oraz wymaga umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, gdyż istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez nią z przyczyn chorobowych takich samych lub podobnych czynów, jak zarzucane jej w tej sprawie - wyjaśnia prokuratura.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

