Azoty inwestują ponad 200 milionów w nową instalację. Wiemy, co powstanie

Grupa Azoty zainwestuje w Tarnowie około 210 milionów złotych. Na terenach należących do chemicznego giganta powstanie nowa instalacja służąca produkcji stężonego roztworu azotanu amonu. Jest to podstawowy półprodukt wykorzystywany do produkcji nawozów sztucznych. Roztwór jest wytwarzany w Tarnowie od kilkudziesięciu lat, jednak instalacja do jego produkcji jest już przestarzała.

- Roztwór azotanu amonu jest obecnie produkowany w Tarnowie. Istniejąca instalacja z lat 70-tych jest mocno wyeksploatowana i energochłonna. Nowobudowana instalacja cechuje się znaczącym obniżeniem zapotrzebowania na pary technologiczne oraz lepszym jakościowo produktem - wyjaśnia Monika Darnobyt, rzeczniczka prasowa Grupy Azoty.

Jak dowiedział się "Super Express", rozruch technologiczny nowej instalacji jest zaplanowany na pierwszą połowę 2027 roku. Niestety inwestycja nie wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy w Grupie Azoty.

